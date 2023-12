Instagram está a trabalhar na possibilidade de partilhar perfis diretamente nas Histórias

O Instagram está a trabalhar numa funcionalidade que permitirá que os utilizadores partilhem perfis diretamente nas Histórias.

O Instagram é uma das redes sociais mais populares, atualmente, reunindo milhares de milhões de utilizadores, em todo o mundo. A Meta não deixa que ela se estagne e está, de forma constante, a adicionar novas funcionalidades.

Agora, o app developer, Alessandro Paluzzi, que costuma dar a conhecer novidades antes de elas ficarem disponíveis, revelou que a rede social está em processo de desenvolvimento de uma nova funcionalidade.

A novidade permitirá que os utilizadores partilhem o perfil de outra pessoa diretamente nas suas Histórias. Até agora, isto não era possível.

O recurso funcionará de forma semelhante à função "Adicionar à história" já existente, mas com foco na promoção do perfil de outro utilizador. Dessa forma mais direta, os utilizadores do Instagram poderão direcionar a atenção dos seus seguidores para outros perfis, aumentando potencialmente a sua visibilidade.

Conforme se vê na imagem partilhada pelo leaker, através do X, o perfil aparecerá na História de forma semelhante a uma publicação, quando é partilhada por essa via, e oferecerá a possibilidade de visitar.

Permitir a partilha de perfis nas Histórias possibilitará novas exposições, pois oferece uma forma simples de dar a conhecer outros utilizadores e conteúdos.

Ainda não se sabe quando é que a nova funcionalidade em desenvolvimento chegará aos utilizadores do Instagram, pelo que resta-nos aguardar atualizações.