“Vão-se foder”, disse Elon Musk para os anunciantes que estão a abandonar o X

Elon Musk disse "vão-se foder" aos anunciantes que recentemente abandonaram o X depois de ter surgido a teoria da conspiração antissemita na plataforma.

No palco da conferência DealBook, Andrew Ross Sorkin questionou o proprietário do X sobre estes abandonos na publicidade.

Musk respondeu: "Não façam publicidade".

"Não queres que eles façam publicidade?" disse Sorkin.

"Se alguém vai tentar chantagear-me com publicidade, chantagear-me com dinheiro? Vão-se foder", disse Musk. "Vão. Se. Foder. Está claro?"

Ele então acenou para o público e disse: "Olá Bob", referindo-se ao CEO da Disney, Bob Iger, que também estava no evento.

Isto não melhora em nada a relação entre o X e os anunciantes

Escusado será dizer que não é uma mensagem encorajadora para os anunciantes que estão a decidir se devem ou não continuar a dar à plataforma o seu dinheiro para publicidade. E parece contrária à estratégia de trazer uma figura importante da indústria da publicidade como Linda Yaccarino para CEO.

"O que este boicote publicitário vai fazer é matar a empresa", continuou Musk. "E o mundo inteiro vai saber que esses anunciantes mataram a empresa, e nós vamos documentar tudo ao pormenor."

Ao longo do seu mandato como proprietário do X, Musk processou ou ameaçou processar organizações sem fins lucrativos como a Media Matters, o Center for Countering Digital Hate e a Anti-Defamation League, alegando que os seus relatórios são responsáveis pela relação cada vez mais ténue entre o X e os anunciantes.

As empresas que suspenderam ou retiraram a publicidade no X nas últimas semanas incluem a Apple, a Comcast/NBCUniversal, a Disney, a Warner Bros. Discovery, a IBM, a Paramount Global, a Lionsgate e a Comissão Europeia.

No post que Musk descreveu como "a verdade real", um utilizador do X acusou as comunidades judaicas de espalharem "ódio dialético contra os brancos".

Musk admite o erro

Musk admitiu que o seu comentário sobre a "verdade real" foi "tolo". Ele até pediu desculpas e disse que está arrependido no palco. Mas Musk claramente não se arrepende de espalhar teorias da conspiração propensas à violência.

De acordo com a investigação do Center for Countering Digital Hate, o X não conseguiu moderar o discurso de ódio na sua plataforma que promove conspirações antissemitas, elogia Hitler e desumaniza muçulmanos e palestinianos.

A Media Matters for America, um órgão de vigilância dos meios de comunicação social de esquerda, publicou também um relatório recente que mostra como anúncios de empresas como a Apple, IBM, Bravo, Oracle e Xfinity apareceram ao lado de mensagens que elogiam a ideologia nazi.

Num comunicado, o X afirmou que o relatório "deturpava completamente a experiência real do utilizador no X, numa outra tentativa de minar a liberdade de expressão e enganar os anunciantes". Desde então, o X intentou uma ação judicial contra o órgão de fiscalização dos meios de comunicação social.

