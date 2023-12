Swiitol lança 3 novas gravadoras laser da série E com diferentes potências

A Swiitol chega ao mercado e apresenta-se com o slogan Carving your future layer by layer, pretendendo marcar a diferença essencialmente com qualidade e inovação.

Concebida por uma equipa que todos devem ser capacitados para serem artistas, criadores e makers, pretendem confundir os limites entre tecnologia e arte, máquinas e criatividade humana.

Após anos de trabalho árduo, dedicação e busca incessante pela inovação, a Swiitol apresenta ao mercado um conjunto de máquinas de gravação a laser que não são apenas produtos, mas companheiros na jornada criativa do utilizador. Cada modelo é um testemunho do compromisso da marca com a conveniência e criatividade do utilizador.