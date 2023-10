A Huawei tem estado a apostar em áreas premium e o som é uma das que tem recebido mais novidades. As suas propostas garantem a máxima qualidade no som, com muitas funcionalidades e opções. A mais recente proposta da marca, os Huawei FreeBuds Pro 3 chegaram a Portugal, garantindo um som com máxima qualidade numa verdadeira peça de design.

A Huawei anuncia a chegada a Portugal dos Huawei FreeBuds Pro 3. A nova geração de auriculares True Wireless Stereo (TWS) possui as certificações HWA e Hi-Res Audio Wireless e dispõe da tecnologia de cancelamento ativo de ruído (ANC) 3.0 e uma bateria de longa duração, para uma experiência de áudio premium. Já estão disponíveis online, na Huawei Store, por um preço recomendado de 199,99€.

O novo topo de gama da marca, no campo dos earbuds, oferece ao utilizador uma qualidade de som líder na indústria graças ao sistema de som Hi-Res Dual Driver, Pure Voice 2.0, ANC Inteligente 3.0 e Triple Adaptive EQ, para uma comunicação nítida e cancelamento de ruído avançado.

Tecnologia de ponta para uma experiência de áudio imersiva

Os Huawei FreeBuds Pro 3 possuem um sistema de som Hi-Res Dual Driver, que proporciona uma experiência auditiva superior e realista com um intervalo de resposta de frequência de 14Hz a 48kHz1, para detalhes sonoros verdadeiramente definidos.

Através da tecnologia Triple Adaptive EQ, sintonizam automaticamente o áudio de acordo com a estrutura do canal auditivo, a posição e o volume, fornecendo um som personalizado em tempo real. Além disso, estão equipados com os codecs L2HC 2.02 e LDAC™3 e detêm as certificações HWA e Hi-Res Audio Wireless, garantindo uma experiência única e um áudio de alta resolução.

Cancelamento de ruído melhorado para um som claro e uma voz nítida

Os novos auriculares apresentam a tecnologia Pure Voice 2.04, que permite uma captação de voz durante as chamadas 2,5 vezes5 superior em comparação com os Huawei FreeBuds Pro 2. Assim, assegura que o utilizador é ouvido com clareza, mesmo em condições desfavoráveis.

Esta funcionalidade é otimizada pelo ANC Inteligente 3.0, um algoritmo de cancelamento de ruído adaptativo, alimentado por inteligência artificial, que melhora o cancelamento de ruído em 50%6 em comparação com a geração anterior.

Construção leve aliada a uma bateria de longa duração para uma utilização confortável

Disponíveis em três cores – branco, verde e prateado –, os Huawei FreeBuds Pro 3 foram concebidos para serem leves, confortáveis e resistentes. Cada auricular pesa apenas 5,8g e conta com uma certificação IP547, tornando o equipamento resistente ao pó e aos salpicos de água.

No que diz respeito à autonomia da bateria, asseguram até 6,5 horas, quando totalmente carregados, e até 41 horas quando emparelhados com o estojo de carregamento7. Além disso, suportam carregamento sem fios, para uma experiência de carregamento cómoda e sem complicações.

Os Huawei FreeBuds Pro 3 são compatíveis com Android e iOS e suportam a ligação simultânea de dois dispositivos, permitindo aos utilizadores conectarem-se e alternarem entre diferentes equipamentos, sem terem de os emparelhar e desligar repetidamente.

Estes Huawei FreeBuds Pro 3 têm um preço de venda ao público recomendado de 199,99€ e estão disponíveis em 3 cores: Branco (Ceramic White), Verde (Green) e Prateado (Silver Frost). Como oferta de lançamento, podem contar com a Huawei Band 8 (PVPR: 69,99€) por apenas 19,90€