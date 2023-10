EUA preparam bloqueio tecnológico total à China, Rússia e Irão. Boa sorte, NVIDIA

É surpreendente que os EUA ainda tenham espaço para aumentar a sua pressão sobre a China. Mas sim, têm. E estão a preparar um bloqueio tecnológico total ao país liderado por Xi Jinping, à Rússia e ao Irão. Problema enorme para a NVIDIA, que deixará de poder vender os seus chips mais avançados no mercado chinês.

As sanções que os EUA aplicaram nos últimos cinco anos e nas quais os seus aliados estiveram envolvidos têm como objetivo, segundo o governo norte-americano, impedir que a China utilize tecnologias avançadas de origem ocidental para desenvolver a sua capacidade armamentista. Neste contexto, dois recursos desempenham um papel fundamental: os equipamentos de litografia e os chips de inteligência artificial.

Atualmente, as sanções impedem os principais fabricantes de máquinas de litografia, como a ASML, a Tokyo Electron, a Nikon e a Canon, de vender as suas soluções mais sofisticadas a empresas chinesas. O mesmo se passa essencialmente com os circuitos integrados: a NVIDIA, a Intel, a AMD e outras empresas de microprocessadores não podem vender os seus chips mais avançados no mercado chinês. Para a NVIDIA, a situação é particularmente complicada. A China é um mercado muito importante em termos de volume e perdê-lo não é uma opção.

Jensen Huang, Diretor Executivo da NVIDIA, manifestou a sua preocupação em várias ocasiões. O que ele argumenta é razoável: se os EUA e os seus aliados não venderem à China, esta desenvolverá a sua própria tecnologia. Tem a capacidade económica, científica e técnica para o fazer. A administração dos EUA proibiu inicialmente a NVIDIA de vender as suas GPUs de IA mais avançadas, a A100 e a H100, à China, pelo que a empresa de Huang reduziu o seu desempenho e desenvolveu os chips A800 e H800, que satisfaziam os requisitos do governo dos EUA. Até agora.

EUA vão alargar as sanções agora

A administração liderada por Joe Biden está atualmente a trabalhar num novo pacote de proibições que, presumivelmente, entrará em vigor a 16 de novembro. O seu objetivo é impedir a chegada à China e aos países relacionados, incluindo a Rússia e o Irão, de muitas tecnologias que até agora têm sido comercializadas legalmente nestes mercados.

A eficácia destas proibições está atualmente em questão, porque a China e a Rússia estão a obter os chips de que necessitam através de canais de importação paralelos, provavelmente sem dificuldade, mas é evidente que os EUA querem dificultar o mais possível.

Ainda não se conhece em pormenor o alcance das novas sanções, mas o Departamento do Comércio dos EUA, que é a instituição que controla as exportações, antecipou oficialmente a sua estratégia e quais as empresas estrangeiras que serão incluídas na sua lista negra.

Curiosamente, o parâmetro que está agora a analisar para identificar os chips que não podem ser vendidos à China e aos países na sua órbita já não é a sua capacidade de transferência de informação; a partir de agora, o fator crucial será o seu desempenho. E isto tem uma consequência fatal para a NVIDIA: deixará de poder vender aos seus clientes chineses os chips A800 e H800, entre muitos outros, que serão totalmente proibidos em mercados que os EUA consideram sensíveis.

No papel, este pacote de sanções será o mais agressivo até agora aplicado pelo governo dos EUA.

