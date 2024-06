Amazon está a preparar o Metis, chatbot de IA que vem destruir o ChatGPT

Nos últimos dias, têm surgido rumores sobre os esforços da Amazon para recuperar o atraso na corrida da IA. A empresa já tem algumas jogadas na manga, e agora novas informações sugerem que está a preparar o seu próprio chatbot - um novo rival do ChatGPT.

Metis, o novo chatbot da Amazon

De acordo com o Business Insider, a Amazon está a trabalhar num chatbot que irá competir com desenvolvimentos como o ChatGPT. O nome deste projeto é "Metis", em referência à deusa grega da sabedoria e do pensamento.

Prevê-se que o chatbot possa ser utilizado a partir de um browser, algo que já é tradicional neste tipo de ferramentas. O Metis poderá responder a perguntas, gerar imagens, e incluir citações e links nas suas respostas (como o Gemini da Google). Será, portanto, um concorrente teoricamente bem preparado.

Há meses que se fala do facto de a Amazon estar a trabalhar há algum tempo num gigantesco LLM chamado Olympus. Estima-se que tenha 2 biliões de parâmetros, o que o tornará um concorrente teoricamente assustador. Bem: o Metis será baseado no Olympus.

Uma das características interessantes deste modelo, de acordo com a fuga de informação, é que o Metis utilizará uma técnica chamada retrieval-augmented generation. Isto significa que o Metis será capaz de obter informações adicionais para além dos dados com que foi treinado. Por exemplo, será capaz de consultar os preços das ações para nos fornecer esses dados, algo que outros modelos não conseguem fazer.

Fala-se também da possibilidade de o Metis se comportar como um agente de IA, ou seja, não se limitar a responder a perguntas, mas tomar medidas com base nessas respostas. Isto faria sentido, por exemplo, com todo o ecossistema de soluções da Amazon: o Metis poderia então tomar decisões e ações com base nos nossos pedidos.

O próprio CEO da Amazon, Andy Jassy, está dentro do desenvolvimento e analisou e avaliou recentemente o progresso do projeto, que está a ser testado internamente. O Metis é um projeto da equipa AGI da Amazon liderada por Rohit Prasat.

Espera-se que a Amazon lance em breve uma nova versão da Alexa com IA, mas parece que o Metis será separado desse desenvolvimento, embora utilize determinados componentes dessa nova iteração denominada "Remarkable Alexa".

É em meados de setembro que a Amazon irá, teoricamente, realizar um grande evento em torno da Alexa e no qual o projeto Metis também será lançado, embora o nome final possa ser muito diferente. Será interessante ver como a Amazon consegue competir neste segmento.

