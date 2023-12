Celebre o Natal com a Ugreen e aproveite descontos até 30%

Os acessórios são imprescindíveis em qualquer dispositivo eletrónico, e a Ugreen é especializada em toda a gama de acessórios. Seja para carregar, para alargar a operabilidade com outros periféricos ou para transferir informação para determinada unidade de armazenamento, certamente há um que esteja a precisar. Conheça toda a gama e aproveite os descontos.

Carregadores USB C para todos os gostos e necessidades

A interface USB C está mais popular que nunca (felizmente!) e nunca é demais ter um carregador destes por perto, já que a probabilidade de ser necessário é muito elevada.

Desde carregadores de 30W com PD3.0 (10,25€) até poderosas estações de carregamento de 300W com múltiplas portas (199,99€), ou mesmo um carregador para o carro de 69W com 3 portas, a oferta é muito extensa.

Estão também disponíveis opções que não descuram ainda a utilização de USB-A, quer seja para dispositivos mais antigos, ou mesmo para a reutilização de um cabo que já tenha. Veja todos os carregadores.

Ugreen 6-em-1 USB-C

O Hub Ugreen USB C 6-em-1 é um adaptador que disponibiliza uma série de interfaces de ligação que elevarão ainda mais as potencialidades do seu computador. Aliás, poderá mesmo ser usado para ligar um monitor externo ou para ligar até 3 dispositivos USB 3.0.

O adaptador USB-C UGREEN 6 em 1 tem uma porta de saída HDMI 4K, leitores de cartão SD e TF e 3 portas USB 3.0. Todas as portas do hub podem funcionar simultaneamente e evitar o trabalho de ligar e desligar portas repetidamente.

Com a porta HDMI, o utilizador pode utilizar o Hub para, por exemplo, expandir ecrãs. As portas USB 3.0 permitem uma transferência de dados a 5Gbps e os cartões podem ter uma velocidade de até 104 MB/s.

O adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C está disponível com desconto especial de Natal, por apenas 18,99€ (IVA incluído), com envio gratuito a partir de armazém europeu.

Adaptador Ugreen 6-em-1 USB-C

Aproveite a promoção especial de Natal da Ugreen, com descontos até 30%. Os portes são gratuitos em qualquer compra com valor igual ou superior a 14€. O valor do IVA está incluído em todos os preços e o envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e sem custos adicionais.

Ugreen - Promo Especial de Natal