Alemanha encerrou programa de apoio para carros elétricos

Numa altura em que há governos a estudar a possibilidade de pagar incentivos à adoção de carros elétricos e outros com as medidas já implementadas, a Alemanha decidiu encerrar o seu programa, precocemente.

Conforme avançado pela Reuters, o programa de subsídios para carros elétricos da Alemanha, em vigor desde 2016 e responsável pelo pagamento de 10 mil milhões de euros em incentivos, terminou, de forma prematura, na passada segunda-feira.

Após a adoção do orçamento revisto para 2024, na semana passada, o Ministério da Economia alemão anunciou um "apertar do cinto". O orçamento teve de ser reduzido, numa decisão do Tribunal Constitucional, que forçou o Governo da Alemanha a arquivar alguns programas destinados a acelerar a transição verde.

O incentivo para carros elétricos foi, originalmente, planeado para ser aplicado até ao final de 2024, mas, por questões de redistribuição financeira, cessou, precocemente.

Os subsídios já solicitados serão pagos, mas não serão aceites novos candidatos.

A indústria automóvel alemã tem vindo a expandir a sua gama de carros elétricos, depois de a China e os Estados Unidos da América terem acelerado o seu caminho e ganhado um forte impulso concorrencial. Assim sendo, com o fim dos subsídios, o futuro é incerto.