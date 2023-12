Chefe de design do iPhone da Apple junta-se ao projeto de IA de Jony Ive e Sam Altman

Tang Tan, vice-presidente de design de produto para o iPhone e o Apple Watch, vai deixar a Apple para se juntar ao novo projeto de inteligência artificial liderado por Jony Ive e Sam Altman.

De acordo com um relatório, o executivo vai juntar-se à LoveFrom, a empresa de design de Jony Ive, a partir de fevereiro de 2024. Uma vez lá, será responsável por liderar a equipa de engenharia de hardware desta nova iniciativa. Assim, a aliança entre o antigo líder de design industrial da Apple e o CEO da OpenAI continua a ganhar forma.

Uma informação interessante é que parece que a nova iniciativa não se centrará num único dispositivo, mas em vários dispositivos. Os pormenores ainda são escassos, uma vez que a iniciativa está numa fase muito inicial. No entanto, os projetos iniciais incluem aparelhos domésticos inteligentes.

Embora o trabalho inicial fosse realizado sob a alçada da LoveFrom, a intenção de Jony Ive e Sam Altman seria, eventualmente, transformá-lo numa nova empresa. Há rumores do envolvimento de Masayoshi Son, CEO da Softbank, que se terá comprometido com um investimento de mil milhões de dólares.

Esta parceria já tinha sido anunciada

A parceria entre Ive e Altman para o desenvolvimento de dispositivos alimentados por IA foi anunciada pela primeira vez em setembro. Na altura, dizia-se que os empresários tinham como objetivo criar "o iPhone da IA". Embora isso não implicasse necessariamente que o que estavam a desenvolver seria um smartphone, mas sim que pretendiam conceber um produto que tivesse o mesmo impacto revolucionário que a primeira versão do smartphone da Apple.

Entretanto, em outubro, o CEO da OpenAI deu mais pormenores. E embora tenha evitado mencionar Jony Ive diretamente, deu a entender que tinham várias ideias em preparação e que precisavam de as finalizar. No entanto, excluiu qualquer tentativa de competir no mercado dos telemóveis.

Acho que há algo muito fixe para fazer, mas ainda não sei o que é. Temos muitas ideias, mas estão todas numa fase muito inicial. Os smartphones são ótimos e não tenho qualquer interesse em competir com eles. São fenomenais no que fazem, mas o que a inteligência artificial permite é tão fundamentalmente novo que penso que vale a pena o esforço de falar ou pensar sobre o que podemos fazer agora que não era possível antes de termos computadores capazes de raciocinar ou compreender. E se a resposta for "nada", isso seria bastante dececionante.

Disse Sam Altman sobre a sua colaboração com Jony Ive.

Para a Apple, a saída de executivos tornou-se impossível de parar

É evidente que o plano de criar dispositivos com software de ponta e um excelente design está no centro do plano de Jony Ive e Sam Altman. A entrada de Tang Tan, um historiador da Apple, só vem confirmar este facto, mesmo que ainda haja muito por saber sobre o que estão a desenvolver.

Para além de Tan, a Apple perdeu recentemente Peter Russell-Clarke, um dos últimos designers que fez parte da equipa de Jony Ive durante a sua passagem pela empresa. Ele vai tornar-se consultor de uma empresa de tecnologia espacial chamada Vast. A isto junta-se a saída de Steve Hotelling, que desenvolveu algumas das tecnologias mais revolucionárias dos dispositivos Apple - o ecrã tátil do iPhone e o Touch ID.

14 designers que faziam parte da equipa de Jony Ive deixaram a Apple desde 2019. Portanto, não haverá mais do que 6 que permaneceram em funções dentro da empresa liderada por Tim Cook.

