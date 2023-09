Ex-chefe de design da Apple junta-se à OpenAI para criar “o iPhone da Inteligência Artificial”

A OpenAI quer abrir horizontes e, por isso, juntou-se ao antigo chefe de design da Apple. Desta parceria resultará aquele a que chamam "o iPhone da Inteligência Artificial" (IA).

Primeiro, os órgãos de comunicação social noticiaram que o antigo chefe de design da Apple e o CEO da OpenaAI pretendiam juntar-se num misterioso projeto relacionado com a tecnologia.

Agora, o Financial Times revelou que Jony Ive e Sam Altman vão, de facto, estabelecer uma ambiciosa parceria. Esta visa desenvolver o primeiro aparelho eletrónico de consumo da OpenAI destinado ao mercado de massas. Por ter o dedo de Ive, o dispositivo está a ser chamado de "iPhone da IA".

Segundo consta, os dois já trocaram ideias sobre o assunto, numa reunião recente, em São Francisco, na Califórnia.

Aparentemente, a ideia é tão boa que o CEO da Softbank, Masayoshi Son, estaria disposto a financiá-la com mais de mil milhões de dólares. Mais, o japonês terá ainda sugerido a participação da ARM.

Por se tratar de um projeto embrionário, ainda não existem dados (nem rumores) sobre as especificidades do dispositivo. Contudo, sabe-se que o trabalho não será assinado pela OpenAI, tendo em conta que será criada uma nova empresa. Conforme revelado, esta reunirá os melhores talentos da startup de IA, do estúdio de design LoveFrom de Jony Ive e do grupo Softbank.

Apesar de estar a ser disseminado como "o iPhone da IA", o resultado poderá não ser tão literal. Isto, porque a ideia passa por desenvolver um dispositivo que mude a experiência do utilizador ao interagir com a IA, tornando-a mais intuitiva e natural - remetendo à altura em que o iPhone surgiu e, de forma inovadora, pois a norma era os telemóveis terem teclados físicos, introduziu um design de ecrã tátil.

Agora, resta-nos aguardar por novas informações, tendo em mente que esta ideia poderá demorar largos meses a materializar-se.