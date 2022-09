Acabou oficialmente a mineração da criptomoeda Ethereum com placas gráficas

A mineração de criptomoedas tem sido um dos temas mais noticiado no que respeita aos criptoativos. E sobretudo a mineração da popular moeda Ethereum acabou por ser destaque em vários canais de tecnologia em todo o mundo, pelas mais variadas razões, como desde a enorme quantidade de placas gráficas usadas para esta prática, como também o significativo consumo energético necessário para tal.

No entanto, tal como já se vinha a informar durante as últimas semanas, tudo isto deixou de ser uma preocupação e passou a pertencer ao passado, pois a partir de agora, a Ethereum mudou a sua dinâmica de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS).

Mineração de Ethereum com gráficas morreu

A partir desta quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022, a mineração da criptomoeda Ethereum a partir de placas gráficas, destinadas sobretudo para o segmento dos videojogos, terminou. Tal acontece porque esta moeda digital alterou o seu algoritmo de Proof of Work (PoW) para Proof of Stake (PoS), o que significa que gradualmente as GPUs vão deixar de ser usadas para a sua extração.

Esta novidade vai trazer várias outras consequências para o mercado que serão do agrado de todos os que procuravam placas gráficas mais poderosas, especialmente porque levará consequentemente a uma descida no preço destes equipamentos e também a uma maior quantidade de stock.

Para além disso, haverá certamente um aumento abrupto da venda de placas gráficas em segunda mão que haviam sido usadas para minerar Ethereum. No entanto, os resultados de uma das nossas questões semanais do ano passado revelou que 56% dos leitores não compraria uma GPU usada para minerar criptomoedas.

Mas uma das consequências mais importantes é o facto de se estimar que o consumo mundial de eletricidade seja reduzido em 0,2%, o suficiente para alimentar as 5 principais cidades do mundo inteiro.

Contudo, este cenário levanta alguns receios relativamente às vendas das placas gráficas da próxima geração, nomeadamente as GeForce RTX 40 da Nvidia, que devem ser anunciadas a 20 de setembro e chegar ao mercado a 22 de outubro.

