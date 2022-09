Já pode reservar uma placa gráfica GeForce RTX 4090 por 2.100 euros

O próximo dia 20 de setembro marcará o anúncio oficial da próxima linha de placas gráficas da Nvidia, as RTX 40. O lançamento acontecerá depois, possivelmente em outubro, mas as expetativas para a chegada destas novas GPUs está em alta.

No entanto, para os mais apressados, há agora a informação de que já poderão reservar o modelo topo de gama GeForce RTX 4090 por um preço de 2.100 euros.

GeForce RTX 4090 por 2.100 euros

Aproximamo-nos a passos largos para o evento onde a Nvidia irá desvendar a sua próxima geração de placas gráficas GeForce RTX 40, baseadas na arquitetura Ada Lovelace. O mundo hardware vai assim estar de olhos postos no evento da fabricante norte-americana, designado GeForce Beyond, que acontece na próxima semana, no dia 20 de setembro, no qual serão anunciadas oficialmente as novas GPUs.

Contudo, as notícias tecnológicas mais recentes dão a conhecer que uma popular loja do Vietname, a AZPC, já está a aceitar pré-reservas do modelo topo de gama da nova gama, que será a GeForce RTX 4090. E, para quem estiver interessado, será possível reservar esta gráfica pelo impressionante valor de 2.100 euros, e uma variante premium por 2.520 euros (atendendo que o dólar vale atualmente tanto como o euro).

A informação foi avançada pelo canal do leaker @I_Leak_VN na sua conta do Twitter.

Para já, ainda não existem informações acerca do valor oficial de lançamento destas GPUs. Mas os utilizadores, nomeadamente os gamers, estimam que o preço deste modelo RTX 4090 não seja efetivamente tão alto como a loja vietnamita está a indicar.

Mas, possivelmente, no dia 20 de setembro ou na data de lançamento, que deverá acontecer a 22 de outubro, ficaremos a conhecer ao certo estes e outros detalhes sobre as tão aguardadas novas placas gráficas RTX 4090 da Nvidia.

Leia também: