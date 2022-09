A mais recente Nintendo Direct já passou (foi na semana passada) mas deixou com ela, inúmeras novidades para os fãs Nintendo.

São muitos e bons os jogos que estiveram em destaque no evento, o que fará sorrir certamente todos os possuidores de Nintendo Switch. Venham ver conosco.

Foi no passado dia 12 de Setembro que ocorreu a mais recente Nintendo Direct, uma iniciativa da Nintendo que tem como objetivo mostrar aos fãs de todo o Mundo, o estado da nação Nintendo.

Muitos (e bons) jogos foram destacados/confirmados/revelados pelo que os motivos para sorrir são muitos e variados. Venham saber mais sobre as novidades reveladas, encabeçadas pela data de lançamento de The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom ou pela chegada de It Takes Two à consola da Nintendo.

The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom

Alegrem-se todos os fãs de Zelda, pois a Nintendo acaba de revelar a data de lançamento de The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom na Nintendo Switch. Para além das vastas terras de Hyrule, o novo jogo da série The Legend of Zelda levará o jogador até aos céus e a um mundo que se estende para além deste cenário! Parece que falta muito ainda, mas o tempo passa a correr e todos aqueles que já se encontram ansiosos pela chegada de Link e de The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, podem marcar já o dia no vosso calendário: 12 de maio de 2023.

Pikmin 4

As primeiras imagens do novo jogo da série de estratégia Pikmin revelaram um parque tranquilo e um Bulborb a fazer uma sesta, mas continuava a faltar um elemento importante… os Pikmin! Onde será que estão? Mais detalhes sobre este novo título para a Nintendo Switch serão revelados até ao seu lançamento, em 2023.

Fire Emblem Engage

Numa guerra contra o Fell Dragon, quatro reinos trabalharam em cooperação com heróis de outros mundos para selarem este imponente Mal. Mil anos depois, este selo perdeu força e o Fell Dragon prepara-se para despertar. Enquanto Divine Dragon, empregue estratégias e personalização de robôs para ir ao encontro do seu destino: para reunir Emblem Rings espalhados pelo mundo e devolver a paz ao continente de Elyos. Invoque e combata ao lado de heróis lendários de jogos Fire Emblem anteriores, como Marth e Celica, que acrescentarão poder aos combates nesta nova história.

O sistema de batalhas táticas por turnos característico da série regressa com um elenco de personagens renovado que pode personalizar para criar uma estratégia única. Fire Emblem Engage chega à Nintendo Switch a 20 de janeiro de 2023. Igualmente disponível estará a Fire Emblem Engage: Divine Edition, que incluirá o jogo, uma caixa SteelBook, cartas ilustradas, um poster de tamanho A1 e um livro de ilustrações de capa mole intitulado “The Art of Fire Emblem Engage”.

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

O jogo da heroica bolinha cor-de-rosa da Wii está de volta numa versão deluxe. Um dia, uma misteriosa nave especial aterra de emergência no Planeta Pop. Para ajudar o misterioso Magolor, o Kirby e os seus amigos embarcam numa fascinante aventura. Quando aspira certos inimigos, o Kirby ganha acesso a uma enorme variedade de habilidades de cópia, sendo uma das quais a nova habilidade Maqui, que faz a sua estreia neste título. O jogo é compatível com o modo multijogadores local para até quatro jogadores na mesma consola.

Além disso, todos podem jogar na pele do Kirby enquanto recorrem às suas habilidades de cópia preferidas. Existe ainda uma coleção de minijogos para experimentar, de entre novos, como a Caça ao Livro do Magolor, e já conhecidos, como o Kirby Samurai. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe chega à Nintendo Switch no dia 24 de fevereiro de 2023, disponível em português do Brasil, e já se encontra disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

GoldenEye 007

GoldenEye 007, surge na Nintendo Switch pela primeira vez com modo multijogador online. Uma aventura que segue o filme com o mesmo nome no qual James Bond parte numa missão de espionagem para impedir que o poder devastador do satélite GoldenEye seja libertado no mundo. No futuro serão disponibilizados mais detalhes sobre as datas de lançamento.

Aproxima-se um novo Splatfest em Splatoon 3

O primeiro Splatfest pós-lançamento de Splatoon 3 já foi confirmado. O seu tema é: “O que levariam para uma ilha deserta? Ferramentas, comida ou entretenimento?” Este Splatfest terá lugar entre as 01h00 de sábado, dia 24 de setembro, e as 01h00 de segunda-feira, dia 26 de setembro (hora continental). Qual das equipas irá apoiar?

Terceira parte do Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais

No inverno chegarão ainda mais pistas a Mario Kart 8 Deluxe integradas na terceira parte dos conteúdos Mario Kart 8 Deluxe – Passe de pistas adicionais. A terceira parte terá oito pistas, incluindo as pistas Montanha Festiva de Mario Kart Tour e o Jardim da Peach de Mario Kart DS. É possível adquirir em separado o Passe de pistas adicionais na Nintendo eShop ou usufruir dele sem qualquer custo extra como parte de uma adesão ao Nintendo Switch Online + Pack de expansão.

Bayonetta 3

Bayonetta, a bruxa de Umbra, tem a missão de proteger o mundo de uma invasão de armas biológicas criadas pelo Homem chamadas “homúnculos”. No início da série Bayonetta, ela lutava por si própria e pelos outros e agora luta pelo mundo. A Bayonetta terá de unir esforços com aqueles que superaram as suas histórias passadas com ela, como o jornalista Luka e outra bruxa de Umbra, chamada Jeanne.

A nova aliada Viola também se junta à ação. Os jogadores podem contar com uma aventura frenética que os levará pelo mundo inteiro enquanto invocam demónios em Bayonetta 3, disponível para a Nintendo Switch a partir de 28 de outubro. Um novo trailer com mais detalhes sobre o jogo já está disponível no canal de YouTube da Nintendo.

Nota final para o facto dos seguintes retalhistas, terem um Steelbook como brinde (consoante o stock disponível) para quem pré-reservar Bayonetta 3: El Corte Inglés, Gaming Replay, Media Markt, PressStart, Rádio Popular, Trilogy Game Store, Worten.

Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass Vol. 2

Expanda a sua aventura por Aionios com o volume mais recente do Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass. A Ino é uma nova heroína mecânica e se concluir a sua missão, esta juntar-se-á ao seu grupo, expandindo assim as suas opções de classes e estratégias de combate. Serão também implementadas Challenge Battles. Mostre o que vale em combates consecutivos contra inimigos difíceis. É possível obter acessórios e roupas especiais ao desafiar inimigos cada vez mais fortes.

O Volume 2 do Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass chega à Nintendo Switch no dia 14 de outubro. O Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass, com quatro volumes que serão lançados até ao final de 2023, pode ser já adquirido na Nintendo eShop.

Mario Strikers

Battle League Football – Segunda atualização gratuita: Uma segunda atualização para Mario Strikers: Battle League Football estará disponível já este mês. Ao plantel junta-se agora a Pauline – uma personagem que, além de rápida, conta com uma força descomunal e executa entradas impressionantes. O Diddy Kong também invade o campo, sendo um médio veloz, com técnicas de cortar a respiração e uma precisão de passes incrível.

A atualização trará ainda outros conteúdos, incluindo mais acessórios, um novo estádio, classificações individuais com base nos pontos de destreza, opções de personalização das claques e efeitos do estádio.

Nintendo Switch Sports – Atualização de golfe

O golfe será o próximo desporto a ser incluído na nova atualização gratuita para Nintendo Switch Sports. Percorra o fairway de 21 buracos provenientes da série Wii Sports e dê umas tacadas na companhia de amigos no modo de jogo local ou participe em partidas online com até oito jogadores no novo modo de sobrevivência online. Os jogadores que executarem mais tacadas em cada ronda serão eliminados! Esta atualização gratuita chega à Nintendo Switch no inverno.

Just Dance 2023 Edition

Preparem-se para descobrir uma experiência de festa interminável com novas músicas e muito ritmo! Agora com novos modos, personalizações, mundos imersivos em 3D e novos temas musicais, pode organizar um festival de dança interminável o ano todo. E, pela primeira vez, poderá dançar ao som da boy band sul-coreana BTS, detentora de vários recordes de vendas, com “Dynamite”, assim vários outros temas, desde os últimos sucessos aos clássicos de antigamente.

Pode-se jogar com até cinco amigos nos modos local e multijogadores online com suporte multiplataformas, onde poderemos criar grupos privados, escolher os nossos temas preferidos e descobrir uma nova era de dança. Just Dance 2023 Edition chega à Nintendo Switch a 22 de novembro.

Octopath Traveler II

Foi ainda apresentado um novo jogo da série Octopath Traveler! Octopath Traveler II pega em gráficos em HD-2D, mistura-os com um estilo pixel retro e 3D CG para trazer uma experiência verdadeiramente inédita. Na terra de Solistia, oito novos viajantes embarcam numa fantástica aventura por uma nova era. Onde irão? O que farão? Qual destas histórias decidirá explorar? Cada caminho é uma escolha.

Octopath Traveler II levará os jogadores numa aventura muito particular quando estiver disponível na Nintendo Switch a 24 de fevereiro de 2023.

Theatrhythm Final Bar Line

Vamos celebrar o 35.º aniversário da série Final Fantasy com o mais recente jogo Theatrhythm! Neste jogo de ação rítmica, poderemos desfrutar de um total de 385 temas musicais, de entre as quais se destacam as icónicas músicas de Final Fantasy como “One-Winged Angel,” “Torn From the Heavens” e “Suteki Da Ne,” com mais conteúdos disponibilizados após o lançamento. Dois jogadores podem concluir níveis localmente no modo Pair Play 1, ao passo que quatro pessoas podem participar em batalhas rítmicas no modo Online Multi-Battle!

Theatrhythm Final Bar Line começa a sua sinfonia na Nintendo Switch no dia 16 de fevereiro de 2023 e já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop. Após o lançamento do jogo, 90 temas adicionais pagos 9 das séries SaGa, NieR, Octopath Traveler, Live a Live e mais serão disponibilizados. Além disso, serão lançadas 10 ainda edições com um passe de temporada e 27 temas adicionais, incluindo a música “Melodies Of Life – Final Fantasy” de Final Fantasy IX”.

It Takes Two

Eis uma ótima noticia. Em It Takes Two vamos poder unir forças com um amigo neste fantástico título de aventuras e plataformas para dois jogadores. O jogo trata-se de uma fantástica aventura por mundos de fantasia recheados de experiências desafiantes em cada esquina. Para além do modo de jogo numa só consola, existe também um modo para dois jogadores através de uma ligação sem fios local ou online com um amigo através do Friend’s Pass gratuito.

It Takes Two chega à Nintendo Switch a 4 de novembro. Até o desafio mais difícil poderá ser superado, desde que se tenha a companhia de alguém! O jogo está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Harvestella

Desfrute de uma vida pacífica na sua quinta e crie raízes na povoação de Lethe, mas não confie demasiado, pois a “estação da morte” é uma ameaça constante. Viaje por todo o mundo para tentar encontrar uma forma de acabar com esta calamidade neste RPG de simulação. Já se encontra disponível na Nintendo eShop uma demo que inclui os primeiros dias da primeira estação da quinta. Além disso, os dados de gravação da demo podem ser transferidos para a versão integral do jogo. Harvestella chega à Nintendo Switch a 4 de novembro.

Resident Evil Village Cloud

Descanse enquanto pode, pois a perseguição vai começar! A versão cloud do mais recente capítulo da série Resident Evil está a chegar à Nintendo Switch! Ethan Winters terá de enfrentar os terrores da povoação e os seus quatro temíveis lordes de forma a salvar a sua filha, que foi raptada. Resident Evil Village Cloud está disponível na Nintendo Switch a partir de 28 de outubro. Experimente a demo gratuita e faça a pré-aquisição deste título na Nintendo eShop.

Os conteúdos adicionais Winters’ Expansion, que incluem um novo modo na terceira pessoa, mais conteúdos para a história, entre outros, serão lançados no dia 2 de dezembro. Além disso, mais três jogos recentes da série Resident Evil estarão disponíveis como versões cloud na Nintendo Switch este ano: Resident Evil 7 Biohazard Cloud, Resident Evil 2 Cloud e Resident Evil 3 Cloud.

Sifu

Neste título de ação e lutas kung-fu, os jogadores terão de eliminar inimigos para vingar o seu pai. Para isso, terão de empurrá-los, fazê-los tropeçar e bloquear os seus ataques para que percam o equilíbrio e ganhem vantagem. Se forem derrotados em combate, os jogadores envelhecerão e ficarão mais fracos. Por sua vez, aprenderão novas técnicas que lhes serão úteis nas suas missões. Conseguirá exercer vingança antes que o tempo se esgote? Sifu chega à Nintendo Switch a 8 de novembro. O jogo já se encontra disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Master Detective Archives: Rain Code

Investigue crimes e mergulhe num mundo sobrenatural com um detetive que sofre de amnésia e um espírito que o assombra neste tenebroso mistério com toques de fantasia da autoria dos criadores de Danganronpa. Assuma casos por resolver na pele de Yuma, um estagiário da agência de detetives. Inspecione rigorosamente cada cena do crime para reunir pistas e provas. Quando estiver a postos, a Shinigami fará aparecer um lugar que ligará a cena do crime à verdade: um Mystery Labyrinth. Contudo, durante cada caso, os Mystery Phantoms tentarão prejudicar o seu progresso. Evite as suas mentiras e tente detectar contradições. Desvende os segredos de Master Detective Archives: Rain Code, disponível para a Nintendo Switch na primavera do ano que vem.

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Uma aventura cósmica de proporções galácticas com o Mario e os Rabbids está prestes a chegar. Explore mundos vibrantes, desbloqueie segredos, resgate Sparks e salve a galáxia em entusiasmastes batalhas táticas. Vagueie livremente por todo o tipo de mundos maravilhosos, todos eles com surpresas para descobrir. Recrute até 30 Sparks diferentes, cada um com os seus poderes e habilidades especiais, para alcançar uma vitória decisiva! Conseguirão o Mario e os Rabbids deter a Darkmess? Mario + Rabbids Sparks of Hope chega à Nintendo Switch a 20 de outubro. O jogo já está disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop. Também disponível para pré-aquisição está a Gold Edition, com o jogo, skins para as armas e um passe de temporada que inclui conteúdos adicionais futuros com novas aventuras, missões e batalhas.

Various Daylife

Viva uma vida de sonho no recém-descoberto continente de Antoecia neste envolvente RPG. Ao combinar mecânicas de aventuras RPG já conhecidas com estruturas de simulação, incluindo progressão de ofícios, exploração estratégica e um inovador sistema de batalha, prepare-se para viver uma vida de sonho e enfrentar o desconhecido. Execute mais de 100 tipos de tarefas diárias e estreite as suas relações com os habitantes. Ao fazê-lo obterá acesso a diferentes classes de ofícios e habilidades. Uma grande aventura espera por si! Various Daylife já chegou à Nintendo Switch.

Rune Factory 3 Special

Restaure a paz entre os humanos e os monstros quando Rune Factory 3 renascer na Nintendo Switch. Faça uma pausa das missões para falar com os habitantes, cultivar plantações e cuidar de monstros, entre outras atividades relaxantes. Pode também transformar-se num monstro e as suas habilidades de combate e conversas com os habitantes variarão consoante a sua forma. Além disso, foi adicionado um novo modo que ajudará a passar mais tempo com o seu cônjuge no jogo. Rune Factory 3 Special chega à Nintendo Switch em 2023. Mas não é tudo! Uma nova série Rune Factory será lançada no futuro. Serão disponibilizadas mais informações no futuro.

Fae Farm

Descubra a vida de fantasia dos seus sonhos em Fae Farm, um RPG de simulação de gestão de quintas para entre um e quatro jogadores. Na companhia de mais três amigos, pode fabricar objetos, cultivar e decorar a sua casa comum, bem como utilizar feitiços para explorar a ilha encantada de Azoria! Irá formar laços com os residentes, descobrir a magia fae e viajar até reinos misteriosos. E à medida que as estações forem mudando, poderá recorrer a tudo o que aprendeu e descobriu para restaurar o mundo em seu redor. A magia espera por si em Fae Farm, disponível em exclusivo para a Nintendo Switch na primavera de 2023.

Ib

Uma jovem visita um museu de arte neste título de aventuras e exploração em 2D. Ela vagueia por uma galeria agitada até que uma obra em particular atrai a sua atenção. Cada decisão afetará o seu destino, com sete finais diferentes que podem ser desbloqueados consoante as suas ações e escolhas. Será que conseguirá regressar ao seu mundo em segurança? Desvenda o mistério quando Ib chegar à Nintendo Switch na primavera de 2023.

Tunic

Uma beleza de jogo, este Tunic que leva os jogadores a lançarem-se pelo desconhecido, numa aventura de uma pequena raposa repleta de ação e descobertas impressionantes, numa perspectiva isométrica. Perdida numa terra arruinada, a única pista da raposa é o manual do jogo. Em Tunic vamos atravessar os reinos interligados da ilha para recuperar as páginas que faltam, com pistas e ilustrações coloridas. Que segredos há muito perdidos revelará a ilha? Tunic chega à Nintendo Switch a 27 de setembro. O jogo já se encontra disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop.

Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion

Viva os acontecimentos anteriores a Final Fantasy VII neste emocionante RPG de ação. Zack Fair é um jovem e ambicioso membro de Soldier que aspira a transformar-se em herói. Juntamente com o Sephiroth e o Cloud, investiga desaparecimentos estranhos no seio da sua unidade de elite. Esta nova versão inclui gráficos HD reformulados, um sistema de combates atualizado e novos arranjos para a banda sonora. Crisis Core –Final Fantasy VII– Reunion chega à Nintendo Switch a 13 de dezembro.

Radiant Silvergun

O clássico dos salões de jogos Radiant Silvergun prepara-se para chegar à Nintendo Switch. Derrote vários inimigos da mesma cor para obter um bónus de cadeia ou elimine vários de cores distintas para obter um bónus secreto. Radiant Silvergun já chegou à Nintendo Switch.

Story of Seasons: A Wonderful Life

Após quase 20 anos, uma popular experiência de agricultura renasce. Em Forgotten Valley, terá de restaurar e expandir a sua quinta atendendo às plantações, cuidando de animais e ajudando a terra a prosperar. Faça amizade com os habitantes e pode ser até que conheçam o vosso futuro companheiro e criem uma família. Neste jogo, as pessoas à sua volta envelhecerão à medida que o tempo for passando. Os seus filhos também escolherão a sua carreia consoante a forma como os criar. Uma vida na quinta especialmente maravilhosa em Forgotten Valley está à sua espera em Story of Seasons: A Wonderful Life, disponível para a Nintendo Switch no verão de 2023.

Tales of Symphonia Remastered

Uma versão reformulada do popular clássico Tales of Symphonia está prestes a chegar à Nintendo Switch com gráficos melhorados e jogabilidade aperfeiçoada. O mundo de Sylvarant é controlado por forças sombrias designadas de Desians. Para detê-las, uma entidade conhecida como “Chosen One” terá de ascender à Tower of Salvation. O Lloyd embarca numa aventura com a Colette, a atual “escolhida” e sua amiga de infância, neste clássico RPG de ação. O destino de dois mundos interligados está em jogo. Jogue com até três amigos no modo cooperativo local para enfrentar poderosos adversários em batalhas em tempo real. Combine centenas de ataques especiais e feitiços. Tales of Symphonia Remastered chega à Nintendo Switch nos inícios de 2023.

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse

Após ter desaparecido misteriosamente quando era criança, a adolescente Ruka Minazuki visita um hospital abandonado para recuperar as recordações. Neste título de sobrevivência, os jogadores terão de recorrer à Camera Obscura para repelirem espíritos malévolos e desvendarem as recordações perdidas. As memórias proibidas serão restauradas. Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse faz a sua estreia fora do Japão na Nintendo Switch nos inícios de 2023.

Fitness Boxing: Fist of the North Star

Pratique boxe com caras conhecidas clássicas das populares séries de animação e manga Fist of the North Star! Várias personagens, tais como Kenshiro, serão os instrutores no modo Exercise, guiando os jogadores ao longo de distintos exercícios de boxe. Derrote o máximo de inimigos possível com apenas os seus punhos no novo modo Battle ou enfrente rivais nas Boss Battles. Fitness Boxing: Fist of the North Star chega à Nintendo Switch em março de 2023.

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key

Ryza e os seus amigos partem para investigar as estranhas ilhas que apareceram subitamente por todo o mundo. Paisagens exuberantes serão o cenário da sua aventura. Explore livremente este mundo vasto e crie o seu próprio caminho neste encantador RPG. Ao seu grupo juntar-se-ão 11 heróis. Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key chega à Nintendo Switch a 24 de fevereiro de 2003.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Os disparates náuticos começam quando o SpongeBob e o Patrick pedem um desejo que coloca todo o universo de pernas para o ar. Neste título de aventuras e plataformas em 3D, terá de viajar através de portais até sete Wishworlds, como Prehistoric Kelp Forest e Wild West Jellyfish Fields. Explore recorrendo a todo o tipo de técnicas extravagantes, envergue mais de 30 fatos cósmicos e encontre os seus habitantes preferidos de Bikini Bottom, com vozes dos atores originais em inglês! SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake chega à Nintendo Switch no ano que vem.

OddBallers

Lance tudo o que tiver à mão contra adversários neste hilariante jogo de estilo party. Prepare-se para minijogos tão frenéticos quanto absurdos, todos eles com regras ridículas em arenas loucas. Altere o aspeto da sua personagem dos pés à cabeça com centenas de acessórios. Além disso, poderá desafiar até seis jogadores nos modos de jogo local e online. Que comece o caos! OddBallers chega à Nintendo Switch em inícios de 2023.

Factorio

Uma avaria no nosso foguetão provoca uma aterragem de emergência num planeta estranho. Este é o ponto de partida para este jogo de simulação e de gestão muito peculiar, no qual teremos de construir um novo foguetão do zero. Teremos de procurar materiais por todo o planeta e depois criar máquinas para os refinar e fabricar vários recursos a partir deles. Eventualmente, acabaremos por construir várias linhas de produção, mas as criaturas do planeta atacarão, por isso teremos de defendê-las. Podemos unir forças com outros jogadores no modo multijogadores cooperativo e com compatibilidade multiplataformas para colaborarem e delegarem tarefas entre si. Factorio chega à Nintendo Switch a 28 de outubro.

Endless Dungeon

Em Endless Dungeon vamos ter de recrutar uma equipa de heróis naufragados e tentarescapar duma estação espacial em ruínas num jogo que é do estilo rogue-like e que decorre no universo Endless. Teremos de enfrentar hordas contínuas de monstros para ultrapassar níveis gerados de forma procedimental e concluir várias tarefas para desbloquear novos heróis, armas e zonas da estação. Até 3 jogadores poderão cooperar online para tentarem escapar do seu destino. Endless Dungeon chegar à Nintendo Switch no ano que vem.

Front Mission 1st: Remake / Front Mission 2: Remake

Em Front Mission 1st: Remake, o jogador terá a árdua tarefa de pilotar máquinas gigantes chamadas Wanzers em combates táticos por turnos. À medida que avança, vai obtendo habilidades que servirão para ganhar vantagem contra os adversários. Poderá ainda, continuar os combates na sequela, Front Mission 2: Remake, que será lançada pela primeira vez fora do Japão e que terá elementos adicionais, como mais efeitos de terrenos, atributos de armas e armaduras e mais de 80 habilidades novas.

Pode ainda colocar-se à prova no Colosseum e recorrer ao sistema Network para obter informações sobre eventos à medida que vão decorrendo. Front Mission 1st: Remake chega à Nintendo Switch em novembro, ao passo que Front Mission 2: Remake estará disponível no ano que vem. Além disso, um remake de Front Mission 3 está também em desenvolvimento. Mais informações serão divulgadas futuramente.