Startup de carregamento de elétricos TeraWatt consegue investimento de US$ mil milhões

O mercado dos veículos elétricos está em alta e tal é possível comprovar pelas recorrentes notícias sobre o tema que praticamente todos os dias são divulgadas. E para além das marcas mais conhecidas neste setor, também começamos a ouvir falar de outros nomes menos sonantes.

Como tal, as informações recentes indicam que a startup de carregamento de carros elétricos TeraWatt Infrastructure conseguiu agora recolher mil milhões de dólares por parte dos investidores para alargar a sua atividade.

TeraWatt vai alargar a sua atividade de carregamento de elétricos

Segundo as informações avançadas pela agência Reuters, a startup norte-americana TeraWatt Infraestruture conseguiu mais mil milhões de dólares por parte dos investidores para assim conseguir expandir uma rede de centros de carregamento focados nos clientes que têm veículos elétricos.

A empresa de São Francisco, nos EUA, anunciou a novidade nesta terça-feira (13), o que nos permite assim saber que há mais um nome a apostar forte neste segmento. A TeraWatt já existe há 4 anos e foi fundada pela consultora de investimentos Keyframe Capital e financiada inicialmente pela Keyframe e pela Cyrus Capital. Também a Vision Ridge Partners entrou agora para o leque de investidores.

Esta startup compra imóveis que se encontram "estrategicamente localizados" e de seguida constrói centros de carregamento de alta potência e em grande escala. Estes centros têm o objetivo de responder às frotas comerciais de camiões elétricos. De acordo com a empresa, as suas propriedades localizam-se em grandes áreas metropolitanas.

Com o aumento do fabrico e presença de uma crescente quantidade de carros alétricos nas estradas, a sequência natural é que os postos de carregamento destes veículos também estejam mais presentes em diversos locais. De acordo com Paul Luce, diretor administrativo da Vision Ridge Partners, "o futuro do transporte eletrificado está num ponto de inflexão crítico, em que as soluções para infraestruturas de carregamento de veículos elétricos em grande escala devem ser estabelecidas para responder à crescente necessidade elétricos de todas as frotas".

A CEO da TeraWatt é Neha Palmer, antiga diretora de estratégia energética da Google. Segundo disse Palmer ao TechCrunch: "Temos planos para duplicar o número de novos funcionários para responder às necessidades de operações como cobrança, imóveis, vendas, marketing, e muito mais. Nas próximas semanas, a TeraWatt anunciará o maior e mais ambicioso projeto de carregamento até hoje para a eletrificação do transporte de longa distância".

Atualmente, a TeraWatt tem centros em 18 estados norte-americanos.