Nvidia vai colocar 75 mil milhões de transístores na gráfica GeForce RTX 4090 Ti

O mundo tecnológico avança a passos largos para uma inovação que nem antes nos filmes víamos. Este setor está bastante diferente do que estava há apenas alguns anos, e tal faz-nos pensar o que nos espera no futuro ao nível da evolução, especialmente no segmento dos chips eletrónicos.

Há vários exemplos que mostram na prática essa mesma evolução, mas agora as informações recentes indicam que a Nvidia vai conseguir colocar 75 mil milhões de transístores na sua placa gráfica da próxima geração GeForce RTX 4090 Ti.

Nvidia vai colocar 75 mil milhões de transístores na RTX 4090 Ti

O popular leaker kopite7kimi avançou na sua conta do Twitter com a possibilidade de a próxima placa gráfica GeForce RTX 4090 Ti da Nvidia ser a GPU para computador a trazer a maior quantidade de transístores de sempre. Mais concretamente, o informador adianta que este chip irá contar com mais de 75 mil milhões de transístores.

Depois desta revelação, algumas fontes entendem que a quantidade deste componente poderá estar mais próxima dos 80 mil milhões do que dos 75 mil milhões. Assim sendo, a mudança dos chips baseados no processo de fabrico de 8 nm da Samsung para os 4N da taiwanesa TSMC parece ter trazido várias vantagens à Nvidia, no sentido em que a fabricante conseguir melhorar a quantidade de transístores em cerca de 165%.

Esta informação fornece assim mais um detalhe interessante com o qual este modelo topo de gama da próxima linha de placas gráficas da Nvidia poderá contar. E a juntar-se a este dado, temos também outros pormenores, tal como o possível consumo energético entre os 600W e os 800W, que nos levam a crer que a GeForce RTX 4090 Ti será um verdadeiro monstro gráfico.

Mas ainda não se sabe ao certo se a empresa irá mesmo lançar este modelo. No entanto, no próximo dia 20 ficaremos a saber tudo aquilo que queremos.

