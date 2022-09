A Tesla é conhecida por ter um software muito avançado e o código presente trata de todas as questões associadas a este carro. Com atualizações constantes, a marca garante aos utilizadores novidades e correções se forem necessárias.

Uma análise recente desse mesmo código veio levantar algumas dúvidas, que podem ficar por responder. Aparentemente há alterações que são dedicadas aos testes de colisão e aplicam-se aos momentos em que são avaliados pelas agências de segurança.

São bem conhecidas as situações em que os fabricantes de smartphones criam mecanismos para terem comportamentos especiais. Com este cenário conseguem um desempenho acima da média, algo que é normalmente criticado, quer pelos utilizadores, quer pelos programadores das próprias apps de testes.

Este parece ser o cenário que agora foi encontrado no software que a marca coloca nos seus carros. A publicação no Twitter do utilizador Green, um conhecido hacker associado à Tesla, revela que este tem presente código dedicado à ANCAP, a agência de avaliação de segurança automóvel australiana.

Tesla just added ANCAP support in their code. This is in addition to already existing "I VISTA" (Chinese testing grounds), EuroNCAP and Korea NCAP



One wonders why do it (they also give testing houses one-off builds with the testing house in the name (with tweaked settings?) )