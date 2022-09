GeForce Beyond: O anúncio das novas gráficas Nvidia RTX 40 acontece a 20 de setembro

A Nvidia já tem pronta a sua linha das placas gráficas da nova geração, designada GeForce RTX 40. O mundo aguarda impacientemente pela chegada destes chips que se estima que sejam muito mais poderosos do que as atuais RTX 30 e, portanto, não é exagero dizer que as expetativas estão bastante altas.

Mas agora já pode fazer a contagem decrescente para esse momento, uma vez que a Nvidia revelou o seu evento GeForce Beyond que vai acontecer no próximo dia 20 de setembro e onde serão então apresentadas as suas novas e mais avançadas placas gráficas.

Vêm aí as novas Nvidia GeForce RTX 40

Depois de tantos rumores e leaks que preencheram os textos das notícias tecnológicas, finalmente estamos quase a conhecer as novas placas gráficas Nvidia, da linha da próxima geração GeForce RTX 40, cujos chips são baseados na arquitetura Ada Lovelace.

A Nvidia revelou através dos seus canais oficiais a realização do evento designado GeForce Beyond onde as novas GPUs vão finalmente ser conhecidas. O evento está marcado para o próximo dia 20 de setembro pelas 17h00 (CEST), o que equivale às 16h00, na hora de Lisboa.

A empresa não menciona as gráficas GeForce RTX 40 em nenhum momento da descrição e informação acerca deste evento. No entanto, não só a data coincide com os vários rumores que já haviam sido revelados, como também o próprio nome do evento conta com a palavra 'GeForce'.

Segundo a fabricante norte-americana, o evento poderá ser acompanhado através de uma transmissão especial que acontece no âmbito do GTC 2022 (GPU Technology Conference). A apresentação ficará a cargo do fundador e CEO Jensen Huang onde serão revelados "os últimos avanços em jogos, criação e tecnologias gráficas".

Assim sendo, todas as atenções estão viradas para o dia 20 de setembro, onde poderemos ver oficialmente o que a Nvidia preparou com as suas GPUs da linha GeForce RTX 40.

Leia também: