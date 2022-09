Como Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II, abraçou a tecnologia ao longo do seu reinado

Foi a monarca britânica que mais tempo passou no trono e deixou-o, pacificamente, para dar a vez ao seu filho, o agora rei Charles III. A rainha Elizabeth II faleceu ontem, dia 8 de setembro, aos 96 anos, deixando um legado que poderá ter tanto de tradicional como de irreverente.

Subiu ao trono em 1952. Desde aí, e durante 70 anos, fez questão de abraçar a tecnologia.

A tecnologia já pertence à mobília da casa que é a sociedade. No entanto, em 1952, ano em que Elizabeth II iniciou o seu reinado, aquela era, para muitos, “um bicho papão”. Aliás, a primeira televisão elétrica foi lançada apenas uns anos antes, em 1927; uma época em que menos de metade das casas britânicas dispunham de eletricidade e os geradores que existiam eram alimentados principalmente a carvão.

Começando pela sua coroação, que aconteceu em 1953. A responsável pela emissão foi a BBC e, embora as imagens fossem ainda a preto e branco, as vendas e alugueres de televisões dispararam. Os computadores eram, na altura, raros e serviam essencialmente para cálculos.

Além da coroação, transmitida de forma inédita, a rainha falou ao mundo, numa transmissão televisiva, no Natal de 1957. Antes disso, a mensagem relacionada com as festividades era enviada pela rádio, assim como mandava a tradição começada pelo avô de Elizabeth II, George V.

Espero muito sinceramente que este novo meio torne a minha mensagem de Natal mais pessoal e direta.

Disse Elizabeth II, na altura da transmissão.

Numa emissão de 1962, falou do primeiro satélite de comunicações que tinha transmitido imagens de televisão ao vivo através do Atlântico, relembrando a necessidade do bem no mundo, independentemente do meio tecnológico.

Os sábios de outrora seguiram uma estrela: o homem moderno construiu uma.

Partilhou a rainha, referindo-se ao lançamento do satélite Telstar 1.

O primeiro e-mail da rainha foi enviado em 1976, enquanto utilizava uma máquina militar que tinha sido ligada a um ARPANET - uma rede informática que acabaria por conduzir à Internet tal como a conhecemos - sob o nome de utilizador HME2.

Na transmissão da sua mensagem de Natal de 1983, ano em que a Apple lançou o seu primeiro computador pessoal comercial com uma interface gráfica de utilizador, Elizabeth II recordou, maravilhada, como George V demorou três meses a ir a Deli e voltar, quando ela realizou a mesma viagem “numa questão de horas”.

A primeira mensagem de Natal da rainha a chegar à Internet foi enviada em 1997 e, em 2012, foi transmitida em 3D.

Ao olhar para o futuro, não tenho qualquer dúvida de que a única certeza é a mudança - e o ritmo dessa mudança só vai aumentar.

Garantiu Elizabeth II, em 1999.

Efetivamente, a rainha abraçou a (r)evolução tecnológica desde sempre, tendo publicado o seu primeiro tweet em 2014 e feito a sua primeira publicação no Instagram em 2019.