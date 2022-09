Powkiddy X45: a consola de videojogos portátil retro que custa menos de 50 dólares

O mundo dos videojogos é um dos mais fascinantes, mais não seja porque está sempre a receber novidades interessantes todos os dias. E não falamos só dos jogos em si, mas também os equipamentos onde estes podem ser experienciados.

Desta forma, este ano de 2022 está também a ser marcado pela chegada de hardware novo no segmento gaming, e há agora mais um peão. Trata-se da consola portátil Powkiddy X45, com um design retro e que pode adquirir por menos de 50 dólares.

Consola portátil Powkiddy X45: um design retro por 49,99 dólares

Atualmente, quem estiver a pensar comprar uma nova consola de videojogos depara-se com uma enorme variedade de opções bastante apelativas. Claro que na gama mais poderosa e popular encontramos a PlayStation 5 da Sony, a Xbox Series X/S da Microsoft e a Switch da Nintendo. Mas estão a surgir cada vez mais ofertas neste mercado, especialmente direcionadas para a vertente das consolas portáteis.

A mais recente opção é a consola Powkiddy X45 que traz um design retro, para quem gosta deste conceito e está disponível por um valor de 49,99 dólares. Esta consola conta com um ecrã IPS de 4,5 polegadas com uma resolução 854 x 480 pixels, um chip de baixo consumo energético e uma bateria com uma capacidade de 3.000 mAh, a qual a marca garante que dura 8 horas dado o baixo consumo.

Mas, como seria de esperar, por este valor e com as suas capacterísticas, não podemos exigir que esta consola seja capaz de executar jogos AAA. Por sua vez, a Powkiddy X45 está desenhada para que possa jogar jogos retro. E, como tal, vem equipada com um SoC ATM4051 com CPU ARM com 4 núcleos Cortex-A9 capaz de atingir uma velocidade máxima de 900 MHz. Já a GPU é uma PowerVR SGX540 que apresenta um bom desempenho em jogos 2D. Quanto à memória esta é uma RAM LPDDR2 com uma capacidade de 128 MB.

O equipamento traz um slot micro SD para cartões e pode ser carregado através de uma porta USB-C. Tem ainda duas portas USB 2.0, um conector 3,5 mm para áudio e um micro HDMI.

O valor é então de 49,99 euros, mas caso o envie online através do nosso país, pagará em Portugal cerca de 63,03 euros devido às taxas inerentes.