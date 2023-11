EA SPORTS homenageia Gianluca Vialli

O antigo avançado italiano Gianluca Vialli faleceu este ano, aos 58 anos, após uma longa batalha contra um cancro mas, o seu legado não fica esquecido. Nem pelos amantes de futebol, nem pela EA SPORTS que decidiu homenageá-lo com recurso ao EA SPORTS FC.

Gianluca Vialli foi um dos mais eficazes avançados italianos da década de 90, tendo pontilhado em equipas como Sampdoria, Juventus e Chelsea por exemplo.

Vialli faleceu este ano, derrotado por um Cancro no Pâncreas mas o seu legado fica para sempre. Não só para os fãs italianos mas, para rodos no geral.

A EA SPORTS, através da sua iniciativa EA SPORTS FC FUTURES estabeleceu uma parceria com a Juventus para investir no futebol de base, treinar e crescer juntos, numa homenagem ao goleador transalpino.

O FC FUTURES é um plano para investir significativamente no futebol ao nível comunitário à escala global, com o objetivo de fazer crescer o jogo para todos. O plano prevê investimentos ao longo de três anos em vários projetos de futebol de base, que incluem o projeto FC FUTURES e o projeto Gianluca Vialli.

"É um privilégio para o EA SPORTS FC dedicar este programa em memória de Gianluca Vialli" disse James Salmon, Diretor Sénior de Marca do EA SPORTS FC. "Gianluca Vialli já foi imortalizado como herói em milhões de jogos disputadas no EA SPORTS FC 24. Hoje, a celebração das suas conquistas e memória estende-se do campo virtual ao real. Através do FC FUTURES, acreditamos que podemos fornecer ferramentas únicas para apoiar a próxima geração de jogadores de base e inspirá-los a alcançar os triunfos de jogadores como Vialli. Não poderíamos estar mais orgulhosos da parceria com a família Vialli para inaugurar estes campos e continuar a proporcionar maior acesso à modalidade para a comunidade".

A decisão de dedicar este importante projeto em apoio aos jovens faz parte de uma série mais ampla de iniciativas que a EA SPORTS empreendeu para homenagear o campeão da Juventus Gianluca Vialli, uma grande personalidade dentro e fora do campo, que deixou uma lacuna intransponível, mas também um legado fundamentado no desenvolvimento de atividades sociais.

"Em nome de toda a minha família, queríamos agradecer à EA SPORTS e à Juventus por criarem este projeto e dedicarem-no à memória do Luca", disse Riccardo Vialli, sobrinho da estrela da Juventus. "Luca foi um grande exemplo de desportista e de homem. Ao longo da sua vida, procurou sempre ser uma inspiração para os outros, especialmente no último período, tentou sê-lo, especialmente para as novas gerações que não tiveram a oportunidade de o conhecer do ponto de vista desportivo. Esperamos que estes campos com as imagens do Luca possam ser um exemplo para estes jovens e para todos aqueles que terão a oportunidade de os pisar no futuro, com a esperança de que possam tornar-se grandes campeões dentro e fora do campo".

A iniciativa lançada na capital piemontesa vai proporcionar a 35 crianças - informou o Município de Turim - acesso gratuito a um curso semanal no centro desportivo FDS Spazio Talent Soccer, parte da rede Juventus Academy, que irá decorrer ao longo da época 2023/24, culminando num campo de férias de quatro semanas. O evento de lançamento contou ainda com a presença do astro da Juventus, Federico Chiesa, que, no papel de embaixador do FC, deu às crianças presentes a oportunidade de interagir com seu ídolo.

"É um prazer para a Juventus estar associada a esta parceria com a EA SPORTS, a Família Vialli, a FDS Spazio Talent Soccer e a cidade de Turim em relação ao programa FC FUTURES sobre futebol de base", acrescentou Gianluca Pessotto e antigo jogador da Juventus, Gestor de Coordenação das Equipas de Futebol da Juventus. "Aproximar as crianças do futebol, uma ponte entre o presente e o futuro, é um objetivo que une todas estas realidades num projeto onde coexistem valores de integração, colaboração, compromisso e solidariedade".

O FC FUTURES cobrirá todos os custos da iniciativa, fornecendo a cada participante um conjunto de vestuário técnico de verão e inverno, sacos e botas de futebol, bem como serviços de transporte de e para o centro desportivo, se necessário. Além dos investimentos do FC FUTURES, A EA SPORTS também melhorou os relvados, com novos bancos, bolas e redes laterais.

"É uma honra para o nosso centro desportivo sediar um projeto que combina inclusão social e amor pelo desporto", disse Antonio Tucci, Diretor do centro esportivo Spazio Talent Soccer. "Quero expressar o meu enorme agradecimento à EA SPORTS e à cidade de Turim por escolherem confiar-nos o futuro do futebol destes jovens. Trabalharemos assiduamente para fomentar o seu crescimento, tanto do ponto de vista humano como desportivo, sempre com os olhos postos no céu para honrar a memória e os ensinamentos de Gianluca Vialli, uma estrela de quem herdámos valores autênticos e significativos".

Domenico Carretta, Vice-Presidente para o Desporto do Município de Turim de Turim, e Jacopo Rosatelli, Vice-Presidente para os Direitos Humanos e Políticas Sociais do Município de Turim, afirmaram: "Não só a prática desportiva tem benefícios significativos para a saúde, como sempre foi um veículo essencial de educação e inclusão para crianças e jovens. É por isso que temos o prazer de lançar hoje oficialmente o programa EA SPORTS FC FUTURES. Queremos agradecer à EA SPORTS, à família Vialli e à Juventus por isso. Como administração local, trabalhamos diariamente para garantir que todas as crianças que vivem no nosso concelho tenham direitos e oportunidades iguais para perseguir os seus sonhos".

Jogadores e treinadores têm agora acesso à biblioteca digital gratuita com exercícios de treino, esta biblioteca digital foi criada em colaboração com a UEFA como parte da iniciativa FC FUTURES. Os exercícios de treino chegam diretamente do jogo EA SPORTS FC 24, destinados a treinadores, professores e jogadores para usar em sessões de treino diários da vida real. Os exercícios de treino são projetados para melhorar as principais habilidades do futebol, como drible, passe, defesa e finalização, dirigido por treinadores especializados que oferecem dicas e orientações.

"A nossa parceria com a EA SPORTS leva a um maior apoio ao nível do futebol de base e complementa o programa de base da UEFA", disse Frank K. Ludolph, Chefe de Desenvolvimento Técnico da UEFA. "A transformação do campo em Turim proporcionará muitas oportunidades de jogo para as crianças da comunidade local. E é fantástico que a família Vialli esteja apoiando o projeto em sua memória".

Os exercícios de formação estão agora disponíveis em linha em seis idiomas diferentes e com acesso gratuito aqui. As lendas italianas Gianfranco Zola e Patrizia Panico deram a sua voz para dar vida aos exercícios de formação inovadores desenvolvidas em colaboração com a UEFA.

O campo Gianluca Vialli em Turim é a mais recente ativação do FC FUTURES, após a inauguração da Rocky W Wrighty Arena no sul de Londres, das instalações Z5 em Aix-en-Provence, do campo Francisco de Laguna em Vallecas [Madrid], do Kearny Future Field em Nova Jersey [EUA], e do campo Sam Kerr em Sydney [Austrália]. Outros eventos e revelações do FC FUTURES para desenvolver o futebol comunitário em todo o mundo devem ser anunciados nos próximos meses.

A biblioteca digital com os exercícios de treino do FC FUTURES já está disponível e de acesso gratuito no site do EA SPORTS FC aqui.