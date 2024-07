YouTube e LinkedIn também têm jogos! Eis como pode jogá-los

Num mundo em que os períodos de atenção dos utilizadores são cada vez menores, os serviços de streaming e as aplicações procuram formas de cativar o seu público. Agora, o YouTube e o LinkedIn também se aventuram no setor dos jogos e adicionaram alguns títulos às suas plataformas. Saiba como jogá-los.

YouTube Playables

Os jogos parecem ser uma via natural para o YouTube explorar, uma vez que sempre foi um dos destinos de eleição para os jogadores transmitirem sessões em direto e criarem conteúdos sobre jogos populares. A plataforma de vídeo detida pela Google integrou oficialmente as funcionalidades de jogos no seu serviço em maio de 2024, dando aos utilizadores acesso a mais de 75 minijogos.

Denominada "Playables", a oferta do YouTube apresenta uma seleção decente de títulos, incluindo jogos populares como Angry Birds Showdown, Cut the Rope e 8 Ball Billiards Classic, entre outros. Os jogos foram concebidos principalmente para serem uma distração fácil para passar o tempo durante uma deslocação ou para serem jogados casualmente entre sessões de visualização de vídeos do YouTube.

Embora os minijogos do YouTube estivessem anteriormente disponíveis apenas para subscritores Premium, agora podem ser jogados gratuitamente por todos os utilizadores. A oferta está disponível em computadores, dispositivos Android e dispositivos iOS. Não são necessários downloads.

O LinkedIn também tem jogos

Os jogos não são explorados exclusivamente por plataformas de entretenimento. A entrada do LinkedIn nos jogos marca uma expansão significativa para a empresa, posicionando-a como mais do que apenas uma plataforma de rede profissional.

Num esforço para atrair mais utilizadores, o LinkedIn anunciou em maio o lançamento de três jogos na sua plataforma: um jogo de estilo Sudoko chamado Queens, um jogo de trivialidades chamado Crossclimb e Pinpoint.

Cada jogo destina-se a promover a ligação com pessoas da sua rede e pode ser jogado com ligações de primeiro grau, ou seja, pessoas com quem está diretamente ligado no LinkedIn. Os jogos só podem ser jogados uma vez por dia.

Leia também: