CMF by Nothing lança Phone (1), buds Pro 2 e CMF Watch Pro 2

A CMF by Nothing deu hoje a conhecer três novos produtos para o seu ainda pequeno, mas muito interessante, portefólio. Falamos do novo CMF Phone 1, dos CMF Buds Pro 2 e CMF Watch Pro 2.

A CMF by Nothing é uma marca que tem surpreendido pelo facto de lançar equipamentos de excelente qualidade, a baixo preço e com um design sempre surpreendente.

A CMF by Nothing deu provas que o facto dos equipamentos terem um design elegante e moderno e alta qualidade de fabrico não é só para o segmento premium.

CMF Phone (1); design modular e câmara de 50 MP

Segundo a CMF by Nothing, o CMF Phone (1) oferece um desempenho fantástico e vem com um sistema de câmaras poderoso. Na parte frontal do telefone está uma câmara selfie de 16 MP altamente precisa.

Destaque para o ecrã Super AMOLED de 6,67" com taxa de atualização adaptável ultra suave de 120 Hz. Segundo a CMF by Nothing, o CMF Phone 1 é um dos melhores smartphones para todas as suas tarefas do dia a dia.

O CMF Phone 1 vem com processador MediaTek Dimensity 7300 5G de última geração, que foi co-projetado com a Nothing. Com uma enorme bateria de 5000 mAh, o CMF Phone 1 permite que os utilizadores tenham autonomia até dois dias com uma única carga. Destaque também para os possíveis 16 GB de RAM (expansível a 16 GB através do sistema virtual Booster).

CMF Watch Pro 2

O CMF Watch Pro 2 é um smartwatch versátil e elegante com um design de moldura intercambiável. Vem com um ecrã AMOLED de 1,32" que oferece alta resolução e mais de 100 mostradores de relógio com opções personalizáveis.

Suporta mais de 120 modos desportivos e tem reconhecimento automático de 5 desportos. Oferece também monitorização ininterrupta da frequência cardíaca, saturação de oxigénio no sangue (SpO₂) e níveis de stress.

Os utilizadores podem fazer chamadas via Bluetooth, controlar músicas e utilizar recursos inteligentes, como receber notificações, controlar remotamente a câmara e verificar a meteorologia. A bateria oferece uma autonomia média de 11 dias.

CMF Buds Pro 2

Os CMF Buds Pro foram projetados para elevar a sua experiência de audição com recursos interessantes. Com um Smart Dial personalizável no estojo, pode ainda controlar, sem esforço, todos os aspetos do som com a ponta dos dedos.

Com tecnologia LDAC™, certificada para Hi-Res Audio Wireless e Dirac Opteo™, os Buds Pro 2 oferecem som poderoso, envolvente e vibrante. Desfrute de clareza de áudio cristalina e foco ininterrupto com o avançado cancelamento de ruído ativo híbrido de até 50 dB e uma ampla faixa de frequência de até 5000 Hz.

Destaque ainda para os 6 microfones HD integrados com tecnologia Clear Voice 2.0 e redução de ruído do vento 2.0, para garantir as chamadas mais nítidas em qualquer ambiente. Para aqueles que gostam de uma imersão mais profunda, o efeito áudio espacial consegue "transportá-lo" para um cenário sonoro tridimensional.

Em termos de autonomia, os CMF Buds Pro 2 garantem 43 horas. Uma carga rápida de 10 minutos garante 7 horas de reprodução.

Preços e disponibilidade

CMF Phone 1 : 8GB + 128GB - €239

: 8GB + 128GB - €239 CMF Phone 1 : 8GB + 256GB - €269

: 8GB + 256GB - €269 CMF Watch Pro 2 - €69

- €69 CMF Watch Pro 2 - Bezel + Strap Set - €19

- Bezel + Strap Set - €19 CMF Buds Pro 2 - €59

O Pplware já tem para teste os equipamentos apresentados e em breve lançará as análises aos mesmos. Estejam atentos.