IPMA tem app gratuita para Android e iPhone sobre sismos

Hoje o tema é "Sismos" depois de ter sido sentido um de magnitude 5,3 na escala de Richter, seguido de quatro réplicas. Segundo a Proteção Civil não houve um alerta nacional, pois tal só acontece em terramotos a partir da magnitude 6,1. No entanto, é possível ter toda a informação sobre sismos numa app do IPMA.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, i.P desenvolveu uma aplicação para smartphones relativa à atividade sísmica com monitorização em tempo real.

A informação reportada pela sismos@IPMA é obtida a partir dos dados gerados pelo sistema de vigilância sísmica do IPMA, distribuído pelos Centros operacionais do Continente e dos Açores, com recurso à rede sísmica nacional instalada no Continente e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. A informação é depois complementada com estações sísmicas pertencentes a outras entidades nacionais e internacionais.

sismos@IPMA tem as seguintes funcionalidades:

pesquisa nas últimas 24 horas, 7 dias e 30 dias de informação

localização, com recurso a mapa, dos eventos sísmicos

apresentação da informação em formato tabular

interação com a informação macrossísmica

links para preenchimento do inquérito macrossísmico

visualização dos shakemaps

ligação ao twitter do IPMA

Podem fazer o download desta app aqui. Como referido, está disponível para Android e para iOS.