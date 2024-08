WhatsApp mais perto de usar nome de utilizador e traz pin para aumentar a privacidade

O WhatsApp tem trabalhado no suporte a nomes de utilizador há vários meses. No entanto, a aplicação de mensagens não ofereceu ainda esta opção aos seus utilizadores. A última atualização beta do Android mostra em breve permitirá que os utilizadores definam um nome de utilizador como alternativa ao número de telefone. Haver´ainda um pin para privacidade.

WhatsApp mais perto de usar nome de utilizador

A mais recente versão do WhatsApp Android beta 2.24.18.2 revela que, para além de definir um nome de utilizador único, o WhatsApp também pode dar aos utilizadores a opção de definir um pin para privacidade. Este pin impediria que qualquer pessoa que conhecesse o seu nome de utilizador os contactasse diretamente.

Segundo o conhecido WABetaInfo, a página de configuração do PIN aparece após a página de configuração do nome de utilizador. Após definir o seu nome de utilizador e PIN, qualquer pessoa que nunca tenha contactado o utilizador terá de introduzir este pin antes de começar a enviar mensagens pela primeira vez.

Isto pode tornar um pouco mais difícil para os spammers e empresas entrarem em contacto, uma vez que não poderão enviar mensagens sem saber o pin associado ao nome de utilizador. Mesmo que o nome de utilizador seja partilhado publicamente, haverá sempre a opção de alterar várias vezes ou remover o pin para ser contactado facilmente.

Novo pin consegue aumentar a privacidade

Além do pin, o WhatsApp também permite escolher se o utilizador pretende iniciar uma nova conversa utilizando o nome de utilizador ou número de telefone. Ao optar por um nome de utilizador, pode ocultar o número de telefone e utilizar o WhatsApp como app de conversa privada.

As funcionalidades de nome de utilizador e pin do WhatsApp continuam em desenvolvimento e ainda não estão disponíveis para os utilizadores da versão beta. Não está claro quando é que estas características chegarão à versão estável.

Além disso, o WhatsApp foi visto recentemente a desenvolver numa opção para bloquear mensagens de contactos desconhecidos. A plataforma de mensagens também trabalha num recurso relacionado com autocolantes e num recurso de reação de estado semelhante ao do Instagram.