Na sexta-feira passada, a Apple e uma mão cheia de outras grandes empresas decidiram retirar a publicidade que mantinham na rede X (antes Twitter). Na causa do problema, que arrastou também a Casa Branca, estará não só um tweet antissemita de Elon Musk, mas também um artigo provocador. O multimilionário reagiu com uma ameaça de levar à justiça quem terá manipulado as informações e agora é a vez da CEO da empresa, Linda Yaccarino, vir dizer que a Apple e os outros "suspenderam temporariamente" os anúncios publicitários devido a um "artigo enganador e manipulado".

A Apple e outras empresas retiraram a sua publicidade do X na sexta-feira, e agora a diretora-executiva da rede social respondeu com um memorando aos empregados.

No centro do memorando está a avaliação de Yaccarino de que a Apple apenas "suspendeu temporariamente os investimentos devido a um artigo enganador e manipulado" que ela culpa uma "minoria vocal" por propagar. O artigo em questão é da Media Matters e destaca conteúdos antissemitas que são exibidos juntamente com anúncios da Apple e de outras empresas.

Yaccarino pode estar correta ao sugerir que a Apple continuará a fazer publicidade no X no futuro. A Apple deixou de pagar brevemente os anúncios no X (então Twitter) por esta altura no ano passado, antes de aumentar a sua energia de marketing na plataforma.

O memorando não reconhece o post do proprietário do X, Elon Musk, que provocou uma resposta da Casa Branca por promover "ódio antissemita e racista".

Entretanto, a Apple não emitiu qualquer resposta pública ou registada desde que foi noticiado que iria suspender a publicidade no X.

Aqui está o memorando completo, de acordo com o The Hollywood Reporter:

Em todos os cantos desta empresa, estamos a trabalhar para criar uma plataforma para todos. E não há nenhuma outra plataforma que esteja a trabalhar tão arduamente para proteger a liberdade de expressão como a X. O nosso trabalho é fundamental, mas nem sempre é fácil. O que estamos a fazer é importante, o que significa que é naturalmente alvo de críticas por parte daqueles que não partilham as nossas convicções. Embora alguns anunciantes possam ter suspendido temporariamente os investimentos devido a um artigo enganador e manipulado, os dados contarão a verdadeira história. Porque para todos nós que trabalhamos na X, temos sido extremamente claros sobre os nossos esforços para combater o antissemitismo e a discriminação, uma vez que não há lugar para isso em qualquer parte do mundo. Gostaria de vos encorajar a ler e a ouvir todos os comentários. Por um lado, há uma minoria que tenta usar ataques enganadores para minar o nosso trabalho. Mas, do outro lado, há apoiantes vocais e parceiros corajosos que acreditam em X e no trabalho significativo que todos vocês estão a fazer. Agarrem-se a isso e continuem a avançar. Nenhum crítico jamais nos demoverá da nossa missão de proteger a liberdade de expressão. Continuemos a pôr os nossos valores em prática e apoiemo-nos uns nos outros. Estou extremamente orgulhosa de estar na linha da frente com todos vós - e vejo-vos a todos no escritório amanhã de manhã.

Apesar de Elon Musk querer trazer outras fontes de receita para a rede social X, como serviços de namoro, vídeo ao vivo, transações financeiras e outras ofertas, a empresa continua fortemente dependente de receitas de publicidade. Sem os milhões da Apple, IBM, Disney e muitas outras que se perfilaram nesta decisão de parar de anunciar, a rede poderá passar por graves problemas.