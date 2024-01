Novo estudo mostra estratégias inovadoras para tornar as cidades mais frescas

Investigadores da UNSW Sydney revelaram uma estratégia abrangente para arrefecer Riade, uma das cidades mais quentes do mundo, até 4,5 °C. As conclusões realçam o potencial da combinação de tecnologias de arrefecimento de ponta para reduzir as temperaturas urbanas e o consumo de energia.

Melhoria da sustentabilidade ambiental e da qualidade de vida

Riade, a capital da Arábia Saudita, debate-se com temperaturas escaldantes superiores a 50 °C durante o verão, agravadas pelas alterações climáticas e pela rápida urbanização. O Professor Mattheos Santamouris, responsável pela Cátedra Anita Lawrence de Arquitetura de Elevado Desempenho e autor sénior do estudo, sublinha que a escassa vegetação da cidade e as vastas superfícies artificiais contribuem para reter o calor.

O calor adicional proveniente das emissões dos veículos e das atividades industriais faz subir ainda mais a temperatura, colocando em risco a saúde pública e aumentando a procura de energia. A investigação, realizada em colaboração com a Comissão Real de Riade, utilizou simulações climáticas e energéticas de arrefecimento em grande escala do recinto de Al Masiaf, incluindo o desempenho energético de 3323 edifícios urbanos.

O estudo avaliou oito cenários diferentes de atenuação do calor para identificar as melhores estratégias para reduzir a temperatura e as necessidades de arrefecimento da cidade. O cenário de arrefecimento recomendado envolve a utilização de materiais de construção "super-frios" altamente refletores nos telhados e um aumento significativo do número de árvores irrigadas para aumentar o arrefecimento por transpiração.

O Professor Santamouris sublinha os potenciais benefícios da aplicação da combinação correta de tecnologias avançadas de atenuação do calor, incluindo o aumento do conforto térmico, a redução dos problemas de saúde causados pelo calor extremo, a diminuição das concentrações de poluição e a melhoria da produtividade humana.

Tecnologias diminuiriam a procura de arrefecimento até 35%

Além disso, a investigação simulou o impacto energético das medidas de adaptação para todos os 3323 edifícios de Riade. A combinação de tecnologias de arrefecimento ótimas com opções de adaptação energética, tais como janelas melhoradas, isolamento, energia solar e telhados frios, poderia potencialmente diminuir a procura de arrefecimento da cidade até 35%, representando uma redução significativa das necessidades energéticas e dos custos associados.

Os investigadores tencionam colaborar com a Comissão Real de Riade para implementar o plano de atenuação do calor adaptado, que, se for bem sucedido, será o maior do seu género a nível mundial. O estudo envolveu investigadores de várias instituições, incluindo a Universidade de Sydney, o Laboratório Nacional Lawrence Berkeley, a Universidade de Calcutá e a Universidade de Atenas.

Numa altura em que as cidades de todo o mundo se debatem com os desafios do calor urbano, esta investigação oferece uma "luz de esperança", ao mostrar o potencial das tecnologias inovadoras para criar ambientes urbanos mais habitáveis e sustentáveis.

