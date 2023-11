As posições a favor e contra o conflito na Faixa de Gaza, e as suas consequências, dividem a opinião pública e fazem "vítimas" noutros campos que não os do Médio Oriente, onde Israel continua a sua ação contra o Hamas e onde padecem milhares de inocentes. Desta vez, depois de um tweet de Elon Musk, o dono do X (antes Twitter) levou a Apple a suspender toda a sua publicidade na rede social e a Casa Branca a tomar uma posição musculada contra o que disse o multimilionário. Estas respostas são uma retaliação à concordância entusiástica de Musk a um post antissemita.

Não foi só a Apple a suspender a sua participação no X. Na verdade, depois da posição de Elon Musk, uma cascata de outras grandes empresas tecnológicas, como a IBM ou a Disney, fizeram anúncios semelhantes na sexta-feira.

Os anúncios da Apple foram publicados ao lado de tweets que elogiavam Adolf Hitler e os nazis, de acordo com um relatório divulgado no início da semana. O estúdio de cinema Lionsgate disse que também iria suspender os anúncios no X, tal como a Warner Bros, a Paramount, a Sony Pictures e a Comcast/NBCUniversal, de acordo com a imprensa.

O multimilionário CEO da Tesla e da SpaceX escreveu na quarta-feira que um tweet que acusava os judeus de odiarem os brancos era "a pura verdade". A Casa Branca condenou as declarações de Musk na sexta-feira de manhã, classificando-as de "abomináveis". Uma coligação de mais de 150 rabinos apelou à Apple, Disney, Amazon, Oracle e outros para que deixassem de fazer publicidade na rede social em resposta aos tweets de Musk.

A empresa de Cupertino já foi um dos maiores anunciantes da rede social. Só em 2022, até ao momento da compra da rede por Elon Musk, a Apple havia investido 100 milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg. Com vários desentendimentos, a gigante tecnológica disse que havia "quase parado" de anunciar no X em dezembro de 2022, embora os dados analíticos de anúncios contassem uma história financeira diferente.

Desde então, o negócio do Twitter tem estado em queda livre, com os anunciantes a fugir, os reguladores a rondar, o número de utilizadores a diminuir e o pessoal a menos de 50% dos níveis anteriores a Musk. Os investigadores documentaram também um aumento preocupante de publicações antissemita e racistas na rede social, na sequência da sua desastrosa aquisição.

Elon Musk abriu uma guerra contra a Apple e...

Em dezembro de 2022, Musk entrou em conflito com a Apple quando a empresa diminuiu a sua publicidade, questionando online se o CEO Tim Cook e os seus funcionários "odeiam a liberdade de expressão na América". Ele tweetou um meme sobre "ir para a guerra" com a Apple na época, mas o apagou. Pouco tempo depois, Cook convidou Musk a visitar a sede da Apple e os dois parecem ter chegado a um acordo.

A IBM, também um dos maiores anunciantes do X, anunciou que deixaria de anunciar no X na quinta-feira. A empresa tomou a decisão em resposta a um relatório do órgão de vigilância liberal Media Matters, que descobriu que os anúncios da IBM e da Apple eram veiculados ao lado de discursos de ódio. Musk chamou a Media Matters de "organização maligna" em resposta.

A IBM tem tolerância zero para discursos de ódio e discriminação e suspendemos imediatamente toda a publicidade no X enquanto investigamos esta situação totalmente inaceitável.

Disse um porta-voz da empresa ao The Guardian.

Linda Yaccarino, diretora-executiva da X e ex-chefe de vendas de publicidade da NBC Universal, tentou fazer o controlo de danos ao dizer:

O ponto de vista da X sempre foi muito claro que a discriminação por parte de todos deve PARAR em todos os sectores.

No entanto, ela não usou o nome de Musk nem mencionou os seus tweets.