Elon Musk planeia construir um novo centro de moderação de conteúdos para o X em Austin

O X pretende contratar 100 trabalhadores a tempo inteiro para uma nova sede de moderação de conteúdos em Austin, segundo o diretor de operações comerciais da empresa, Joe Benarroch. Austin pode estar a voltar a ser um centro tecnológico, graças a Elon Musk.

O foco será o combate ao conteúdo relacionado à exploração sexual infantil

A empresa ainda não disse quando o novo centro será aberto, mas quando isso acontecer, os funcionários concentrar-se-ão no combate ao conteúdo relacionado à exploração sexual infantil, juntamente com a aplicação das restrições do X ao discurso de ódio, disse Benarroch.

O X não tem uma linha de negócio centrada nas crianças, mas é importante que façamos estes investimentos para continuar a impedir que os infratores utilizem a nossa plataforma para qualquer distribuição ou envolvimento com conteúdos de CSE.

Afirmou Benarroch.

O X exige que os utilizadores tenham pelo menos 13 anos e menos de 1% dos seus utilizadores diários têm entre 13 e 17 anos, disse a empresa à fonte. Desde que assumiu o controlo do X em outubro de 2022, os utilizadores criticaram Musk pela sua abordagem sem "guardrails" para as operações de confiança e segurança da plataforma.

Depois de assumir o controlo, rapidamente eliminou centenas de moderadores de conteúdo e funcionários da equipa de moderação - mesmo com os anunciantes preocupados com o aumento do discurso de ódio na plataforma.

Antes de Musk assumir o controlo do (na altura) Twitter, referiu-se a si próprio como um "absolutista da liberdade de expressão" e criticou a plataforma por "não aderir aos princípios da liberdade de expressão", o que, segundo ele, "mina fundamentalmente a democracia".

Os planos para o novo centro também surgem depois de Musk ter tentado impedir uma lei da Califórnia que regula a moderação de conteúdos online. A nova lei exige que as empresas de redes sociais publiquem publicamente informações sobre a forma como o conteúdo é moderado em relatórios anuais detalhados.

Com a falta de moderação de conteúdos e o aumento de publicações questionáveis, o X tem tido dificuldades em aumentar as suas receitas de publicidade. Por isso, talvez Musk esteja a repensar a sua estratégia.

