Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Lips Like Sugar - Echo & The Bunnymen

Echo & the Bunnymen é uma banda britânica de rock formada em Liverpool em 1978. A formação original contava com o vocalista Ian McCulloch, o guitarrista Will Sergeant e o baixista Les Pattinson. Em 1980, Pete de Freitas juntou-se como baterista.

O seu álbum de estreia de 1980, Crocodiles, chegou ao top 20 na UK Albums Chart. Após o lançamento do seu segundo álbum, Heaven Up Here em 1981, a banda alcançou a fama no Reino Unido em 1983, quando lançaram o single top 10 "The Cutter", e o álbum de onde a canção fazia parte, Porcupine, chegou à segunda posição. Ocean Rain (1984), eles mantiveram o sucesso nos tops com o single "The Killing Moon" que também ficou entre as dez mais ouvidas.

Após lançarem um álbum autointitulado em 1987, McCulloch deixou a banda sendo substituído por Noel Burke. Em 1989, Freitas morreu num acidente de motocicleta. Após trabalharem juntos em Electrafixion, McCulloch e Sergeant reuniram-se com Pattinson em 1997 e voltaram com o Echo & the Bunnymen, antes da saída do último em 1998. O grupo tem feito turnés e lançou vários álbuns desde então, com níveis variados de sucesso.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify

Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?