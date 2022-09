O seguidor: como a IA pode ser usada para perseguir influenciadores do Instagram?

Quando vemos uma foto de um qualquer influenciador no Instagram sabemos que existe um "por trás das câmaras". Muitos até partilham pequenos Reels onde mostram a realidade de uma foto "instagramável", mas essas são imagens que os próprios captam e controlam. Contudo, as imagens de videovigilância que existem nas cidades, algumas delas acessíveis de forma livre, poderão ser uma forma de revelar esse por trás das câmaras... ou muito mais do que isso.

O projeto Dries Depoorter, "The Follower", usa a inteligência artificial (IA) para seguir - literalmente - os passos de grandes influenciadores da plataforma Instagram no momento de captar uma foto partilhada.

O que é partilhado nas redes sociais é feito de uma forma relativamente controlada por parte dos criadores de conteúdo e, a maioria, quer que assim continue a ser feito. Aquele monumento popular numa cidade, o café típico de uma rua... são os spots favoritos de quem vive das redes sociais e quem passa por perto vê as inúmeras tentativas de "melhor foto" para partilhar.

Quem já foi à Itália e passou pela Fontana di Trevi já se deve ter questionado como é possível que alguém partilhe fotos do local e pareça que não está lá ninguém. A verdade é que estes truques, mais ou menos revelados, são usados pelos influenciadores para embelezar os seus perfis.

Mas há perigos que a IA pode estar a desvendar e a fusão de algumas tecnologias disponíveis pode ser assustadora quando se fala cada vez mais em privacidade e segurança.

O The Follower é um projeto que ainda está em desenvolvimente por Dries Depoorter, que já tinha sido associado a um outro projeto de IA que mostrava quais os smartphones usados pelos políticos durante o trabalho, mas que já mostra até onde pode ir e os perigos associados a alguns comportamentos.

A descrição do projeto indica que as câmaras de vigilância abertas e a IA são usadas descobrir como uma foto do Instagram é tirada.

As câmaras de vigilância de acesso aberto estão espalhadas pelo mundo e algumas delas em locais públicos de grande afluência. Foram escolhidas imagens de pontos estratégicos, onde habitualmente são captada muitas imagens para partilhas nas redes sociais. Feita essa recolha, o sistema de IA foi analisar as fotos identificadas no local, associando as imagens aos perfis de Instagram com mais de 100 000 seguidores.

Este é um sistema que, inocentemente, parece só querer mostrar o processo dos Influenciadores para tirar a foto perfeita, no entanto, este sistema de monitorização, quando usado de forma errada poderá incorrer em questões de segurança sérias para estas pessoas "famosas" ou para qualquer um dos mortais.

