Coldplay: não conseguiu bilhetes para Coimbra? Vá ao cinema

A banda Coldplay está em digressão mundial com o seu espetáculo Music of the Spheres que passará também por Portugal, no mês de maio, com quatro datas marcadas. A venda de bilhetes foi um sucesso e mais datas existissem disponíveis, já que milhares de fãs de não conseguiram bilhetes.

Contudo, se não vai conseguir ir a Coimbra, saiba que pode assistir ao concerto a partir de uma sala de cinema... ainda que a compra de bilhetes também pareça difícil.

Os Coldplay estão em digressão mundial com aquele que poderá ser o seu último grande espetáculo. Com datas esgotadas em todas as cidades por onde vai passar, Coimbra, em quatro datas, não é exceção.

A procura por bilhetes deu lugar a muitas críticas no processo de venda e foram milhares de fãs que não conseguiram comprar o seu bilhete.

A banda, no entanto, em mais um golpe de marketing incrível, trouxe aos fãs de todo o mundo a possibilidade de assistirem a um concerto em direto, a partir de uma sala de cinema.

O concerto transmitido será o de Buenos Aires, no River Plate Stadium, e será trasmitido no dia 28/29 de outubro, em mais de 70 países.

Os bilhetes já estão à venda e poderá saber onde vai ser transmitido perto de si e comprar o bilhete, através do site da banda. Contudo, o site parece estar com grande afluência, pelo que provavelmente também não será fácil garantir bilhete.