E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, testámos o Huawei Watch GT 4, o Xiaomi 13T e o Pixel 8 Pro, falámos de vários avanços na ciência, e muito mais.

Apesar da contra-ofensiva europeia, as fabricantes chinesas mantêm os seus planos e não desfocam do objetivo. Agora, a BYD apresentou os seus novos autocarros elétricos, ou e-buses, destinados à Europa, com 600 km de autonomia.

A Huawei quer conquistar o mercado dos smartwatches com uma aposta muito clara. Mais que criar estéticas modernas e nem sempre consensuais, aposta no clássico e no que entendemos ser um relógio. Isso volta a ser mostrado no novo Huawei Watch GT 4, que confirma como podemos ter um relógio clássico recheado de tecnologia.

A Europa tem vários casos bicudos em mãos e a Inteligência Artificial (IA) continua a ser tema de debate. Agora, especula-se uma parceria com o Japão, que tem em vista a vanguarda da moderação da tecnologia... e não só.

Muito já se havia falado da possibilidade da Sony revelar mais novidades relativamente à sua PS5 e hoje foi finalmente o dia. A empresa japonesa anunciou finalmente a sua nova consola PlayStation 5 'Slim' que tem um tamanho 30% inferior comparativamente ao modelo original. Venha então conhecer mais pormenores.

A Google, bem como outras como a Microsoft e mais, estão decididas a acabar de vez com as passwords. Querem implementar mecanismos mais simples de usar e, principalmente, mais seguros para todos. Assim, e após mostrar as chaves de acesso, acaba de as tornar o padrão nas contas pessoais.

A Google tem nos seus smartphones Pixel uma das melhores propostas no universo Android. Compete de forma igual com os concorrentes, e com o Pixel 8 Pro volta a mostrar isso mesmo. Este novo smartphone chegou a Portugal e quer mostrar como podemos ter o melhor, diretamente da Google. O Pplware já o testou e vamos assim conhecer o que tem para oferecer o Pixel 8 Pro e toda a IA que traz consigo.

Quando falamos de placas gráficas nem sempre nos vem logo à cabeça o nome da Intel, uma vez que esta está associada sobretudo aos processadores. Mas a aposta da empresa azul nas GPUs está a ganhar cada vez mais força e agora foi lançado o modelo Arc A580 que oferece um desempenho semelhante ao da AMD Radeon RX 6600 por 179 dólares.

Os ataques na Internet podem surgir de várias formas e os DDoS têm ganho forma nos últimos anos. Esta é uma forma difícil de combater e pode ter impacto grande nos serviços e organizações. A Google, um dos gigantes da Internet, revelou agora ter conseguido impedir o maior ataque DDoS jamais detetado.

No segmento dos smartphones a oferta é imensa e há equipamentos para todos os bolsos e gostos. Na hora de escolher um smartphone o preço é um dos principais fatores, mas é importante que os clientes conheçam as tecnologias incorporadas. A Xiaomi lançou recentemente a série Xiaomi 13T, onde se inclui o Xiaomi 13T e o Xiaomi 13T PRO. Saibam porque devem comprar uma máquina destas.

Apesar de sermos um país pequeno, Portugal tem hoje projetos de grande impacto e que podem ser muito importantes para um futuro próximo. Portugal irá lançar hoje um micro satélite. Saiba qual a missão.

As tatuagens deixaram há muito de ser meramente decorativas e tornaram-se numa ferramenta biomédica com grande futuro. Foi precisamente isso que uma equipa da Universidade Técnica de Munique conseguiu: pigmentos que permitem monitorizar facilmente a diabetes ou a insuficiência hepática a nível visual.

A NASA continua a estudar Psyche, descoberto em 1852 e que se encontra a 3,6 mil milhões de quilómetros do nosso planeta. Acreditava-se que este asteroide fosse inteiramente feito de ferro e níquel. Com esse pressuposto, segundo uma avaliação, o conjunto de metal existente neste corpo celeste estaria avaliado em cerca de 10 mil biliões de dólares. Dos Estados Unidos partiu já uma nave espacial que o encontrará dentro de alguns anos.