A Google, bem como outras como a Microsoft e mais, estão decididas a acabar de vez com as passwords. Querem implementar mecanismos mais simples de usar e, principalmente, mais seguros para todos. Assim, e após mostrar as chaves de acesso, acaba de as tornar o padrão nas contas pessoais.

Há muito que a indústria procura encontrar a forma mais simples e segura de acabar de vez com as passwords. Não é um processo simples, mas que segue um caminho que mostra que em breve esta poderá ser uma realidade.

A Google tem já a sua solução apresentada e até a ser usada por todos os que decidirem ativar as chaves de acesso. Agora, e após as apresentar em maio deste ano, resolveu torná-las o padrão nos seus serviços e em especial no acesso às contas pessoais.

Isso significa que na próxima vez que fizer login na sua conta, começará a ver solicitações para criar e usar chaves de acesso, simplificando os seus logins futuros. Isso também significa que verá a opção "Ignorar password quando possível" ativada nas configurações da sua Conta do Google.

Tal como revelou numa publicação feita no seu blog, a Google passará a tentar que os utilizadores adotem as chaves de acesso como o seu padrão para autenticação. Para isso, e no momento da autenticação, os utilizadores vão ser convidados a criar e usar estas.

Como não é um processo que muitos vão adotar, até porque a mudança pode ser complicada, a Google dá ainda alternativas. Os utilizadores terão a opção de usar uma password para fazer login e poderão cancelar as passwords desativando a opção "Ignorar password quando possível".

Para usar chaves de acesso, os utilizadores só precisam de usar uma impressão digital, a face ou PIN para desbloquear o dispositivo. Estas conseguem ser 40% mais rápidas que as passwords e contam com um tipo de criptografia que as torna mais seguras.

A Google revelou que viu o suporte às chaves de acesso expandir-se para outras empresas, incluindo Uber e eBay. Adicionou ainda que o serviço de mensagens WhatsApp adicionará em breve a opção de chaves de acesso num futuro próximo.