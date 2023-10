Desde que o iPhone 15 e o iOS 17 foram lançados que a Apple está a ser ativamente confrontada com problemas. Estes surgem de forma recorrente e nem sempre com uma causa aparente ou com uma razão para acontecer. Depois de muitos outros problemas, surgem agora relatos que o iPhone se desliga sozinho durante a noite.

Foram já muitos os problemas que surgiram desde a chegada do iPhone 15 e do iOS 17. Nem todos atingem o novo smartphone da Apple, mas muitos têm ali a sua origem. Claro que o sistema operativo não tem estado isento de culpa e algumas falhas surgem dessa fonte.

A Apple tem feito o possível para resolver estas falhas, mas nem sempre ao ritmo a que os utilizadores pretendem. Surgiram já várias novas atualizações ao iOS 17, sempre para corrigir problemas conhecidos e outros que a empresa entende precisarem de ser tratados com urgência.

Após termos revelado que existe um problema com o iPhone e a ligação a redes Wi-Fi, surge agora uma nova questão. Muitos utilizadores reportam que os seus smartphones se desligam durante a noite sem que se conheça a razão para que esta situação aconteça.

Ao olharem ao gráfico de atividade, os utilizadores repararam que existe uma quebra na informação da bateria e da atividade do iPhone durante a noite. Apenas em alguns casos existe uma razão apresentada pelo iOS e que quase sempre está associada a um aquecimento anormal durante o carregamento.

Wait.. I believe I got the same thing, with the phone shutting off in the night: pic.twitter.com/7WE3jO05l2 — abdulla77 (@abdulla77) October 10, 2023

A razão mais óbvia é mesmo que o iPhone aqueça anormalmente durante a noite e se desligue automaticamente. Caso se confirme, isso acabará por ser estranho, visto que o iOS 17.0.3 foi a atualização que deveria ter corrigido os problemas de aquecimento anormal em qualquer iPhone mais recente.

Este é mais um caso estranho para a Apple resolver e que deverá ser tratado com uma nova atualização. Nas publicações feitas no Twitter/X, falava-se da necessidade do iOS 17.0.4, para eliminar de vez este problema e até o do Wi-Fi.