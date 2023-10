CPUs Intel Core 14 serão até 20 euros mais caros do que os Core 13 no Reino Unido

Bem sabemos que os processadores da Intel são os mais populares do mundo e a marca de Pat Gelsinger continua forte a lançar novas gerações dos seus poderosos chips. Mas as mais recentes notícias mostram que no Reino Unido os processadores da próxima geração Intel Core 14 serão até 20 euros mais caros do que a geração atual Core 13

Reino Unido: Chips Intel Core 14 serão 20 euros mais caros

À medida que se aproxima a tão aguardada data para o lançamento da próxima gama de processadores da Intel, vão sendo reveladas novas informações sobre estes chips. E os dados recentes revelam que os Intel Core 14 vão aumentar o seu preço no Reino Unido, embora de forma ligeira, comparativamente aos Intel Core 13. Os detalhes indicam que a próxima grande geração de processadores da Intel será em média até 20 euros mais cara.

Uma das maiores lojas britânica deste segmento é a OverclockersUK e é onde já se encontram listados os preços de alguns dos modelos da linha Intel Core 14. E no site dessa mesma loja verificamos a seguinte alteração de preços previstos para estes processadores, com a conversão à taxa atual para euros:

Core i9-13900K custa £ 569,99 e o Core i9-14900K custará £ 578,99 (+1,6%; ~669,68 euros)

Core i9-13900KF custa £ 539,99 e o Core i9-14900KF custará £ 559,99 (+3,7%; ~647,71 euros)

Core i7-13700KF custa $ 379,99 e o Core i7-14700KF custará £ 398,99 (+5%; ~461,49 euros)

Core i5-13600K custa $ 299,99 e o Core i5-14600K custará £ 319,99 (+6,7%; ~370,11 euros)

Core i5-13600KF custa $ 278,99 e o Core i5-14600KF custará £ 299,99 (+7,5%; ~346,98 euros)

Estes são então os preços que já começam a surgir para o mercado do Reino Unido, onde o aumento, no geral, ronda as 20 libras/~23 euros. Não significa que no resto da Europa, nomeadamente na União Europeia, esses valores sejam semelhantes.

Resta assim aguardar apenas mais um pouco para ficarmos a conhecer os próximos processadores da 14ª geração, com o nome Meteor Lake, cuja data de lançamento está agendada para o dia 14 de dezembro deste ano.