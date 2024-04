All-in na IA! Coreia do Sul planeia investir 7 mil milhões de dólares no mercado dos chips

O mercado dos semicondutores já era relevante, no entanto, está a ser potencializado pela Inteligência Artificial (IA). Assim sendo, a Coreia do Sul planeia investir sete mil milhões de dólares até 2027 para reforçar o mercado de chips.

Conforme anunciado pelo Presidente Yoon Suk Yeol, a Coreia do Sul deverá investir 9,4 biliões de won (cerca de sete mil milhões de dólares) em projetos de IA até 2027, de modo a reforçar a sua posição no mercado dos semicondutores.

Casa de gigantes como a Samsung, a Coreia do Sul procura capitalizar o seu domínio no fabrico de chips de armazenamento, por forma a destacar-se como pioneira no desenvolvimento de componentes destinados à IA.

Para o Presidente, a IA tem um papel preponderante no futuro da indústria de semicondutores e é fundamental ao avanço tecnológico. Pela sua importância, a Coreia do Sul decidiu direcionar quase sete mil milhões de dólares para projetos de IA e para o desenvolvimento de semicondutores a serem utilizados na tecnologia.

Além desse número multimilionário, será também criado um fundo separado de 1,4 biliões de won (cerca de mil milhões de dólares) para apoiar o crescimento de empresas inovadoras de semicondutores de IA.

Antes da IA, a Coreia do Sul já era um importante player no mercado dos semicondutores, estando orientada para a exportação. O crescente interesse e consequente desenvolvimento de soluções baseadas em IA estimulou o investimento neste setor a nível mundial.

Parte da estratégia da Coreia do Sul passa por reforçar a produção nacional de chips por via de investimentos e incentivos substanciais, reduzindo a dependência de fornecedores estrangeiros.

