EUA vão investir mais de US$ 11 mil milhões na pesquisa e desenvolvimento de semicondutores

O mercado da indústria de chips caracteriza-se atualmente por haver '100 cães a um osso', no sentido em que todos querem um bocadinho deste setor tão necessário nos dias que correm. Como tal, os Estados Unidos da América vão investir mais de 11 mil milhões de dólares na Pesquisa e Desenvolvimento de semicondutores, onde 5 mil milhões serão destinados para um novo Centro Nacional de Tecnologia de Semicondutores.

EUA apostam forte no desenvolvimento de semicondutores

De acordo com as informações recentes, o Governo norte-americano tem planos para investir 11 mil milhões de dólares na pesquisa e desenvolvimento relacionados com os semicondutores, sendo que o destaque vai para o lançamento do Centro Nacional de Tecnologia de Semicondutores no valor de 5 mil milhões de dólares.

A notícia revelada pela Reuters indica que a Casa Branca elogiou nesta sexta-feira (9) estes planos do país, os quais se inserem na sua aposta forte no segmento da indústria de chips. Lembramos que o Congresso dos EUA aprovou a Lei de Chips no mês de agosto de 2022, a qual prevê o investimento de 52,7 mil milhões de dólares, nos quais 39 mil milhões de destinam à produção de semicondutores e 11 mil milhões à pesquisa e desenvolvimento.

O centro da atenção é então agora o novo Centro Nacional de Tecnologia de Semicondutores, o qual servirá sobretudo para a pesquisa e criação de protótipos de chips com tecnologia avançada.

De acordo com Gina Raimondo, secretária do Comércio dos EUA, este centro surge de uma "parceria público-privada em que o governo, os clientes da indústria, os fornecedores, os académicos, os empresários e os capitalistas de risco se unem para inovar, conectar, criar redes, resolver problemas e permitir que os americanos concorram e superem a concorrência no mundo".

Já Jennifer Granholm, secretária do setor da Energia, afirmou que este plano faz parte de uma "estratégia industrial à volta dos chips" no sentido de evitar a perda de empregos no exterior e criar empregos nos EUA. Acrescentou ainda que "uma nação que não faz P&D é uma nação fraca. Não seremos mais fracos".

O Centro vai então estabelecer um fundo de investimento para ajudar as empresas emergentes do ramo dos semicondutores a avançado no campo das tecnologias para a comercialização.