Flipper Zero: A ferramenta “hacker” para roubo de carros (e não só)

O nome Flipper Zero é provável que não seja desconhecido de todos. No Pplware já escrevemos sobre este perigoso equipamento que agora foi declarado como o inimigo número um pelo Canada no roubo de carros!

No ano passado o Brasil alertou para um dispositivo com o nome Flipper Zero. Na prática, trata-se de um equipamento capaz de colocar dispositivos com sinal RFID e NFC. Este gadget tem a capacidade de clonar o sinal NFC de comandos de garagem, comandos dos veículos, entre outros meios de autenticação pessoal.

Flipper Zero: Canada refere que gadget hacker é inimigo nº1 no roubo de carros

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, referiu esta ferramenta "hacker" é um inimigo público no roubo de carros.

Na quinta-feira, a agência de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá referiu que “tentará todos os meios para proibir dispositivos usados ​​para roubar veículos, que copiam os sinais sem fio como o Flipper Zero.

Uma publicação nas redes sociais de François-Philippe Champagne, ministro dessa agência, disse que, como parte do esforço, “estamos a proibir a importação, venda e utilização de dispositivos de hacking de consumo utilizados para cometer estes crimes”.

Este dispositivo tem vindo a ser apelidado de “Tamagotchi”. No TikTok, existem já muitos vídeos que mostram pessoas a usar o Flipper Zero para clonar crachás de NFC e abrir garagens, identificando e retransmitindo o sinal de radiofrequência do controlo remoto - pode ver aqui.