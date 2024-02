Cisco vai cortar milhares de empregos e quer dedicar-se a áreas de alto crescimento

Infelizmente são cada vez mais comuns as notícias sobre grandes empresas do setor tecnológico que estão a despedir uma grande parte da sua força de trabalho. Mais recentemente é a Cisco que vai cortar milhares de empregos enquanto procura dedicar-se a áreas de alto crescimento.

Cisco vai cortar milhares de empregos

As notícias recentes indicam que a Cisco tem planos para redefinir uma estratégia no seu negócio nos quais constam o corte de milhares dos seus funcionários. A agência Reuters citou três fontes familiarizadas com o assunto, as quais revelam que a gigante das redes norte-americana se quer concentrar sobretudo em áreas de alto crescimento.

Segundo os detalhes fornecidos no seu site oficial, a empresa californiana tinha atualmente um total de 84.900 funcionários no ano fiscal de 2023. As informações indicam que, para já, a Cisco ainda está a analisar a quantidade exata de trabalhadores que serão afetados por estes cortes. No entanto. espera-se que a empresa faça algum anúncio sobre estas medidas durante a próxima semana, até porque no dia 14 de fevereiro está agendada uma videoconferência onde a marca anunciará alguns dos seus mais recentes resultados.

A Cisco junta-se assim a outros grandes nomes do setor tecnológico que decidiram cortar um grande número de trabalhadores no âmbito de uma estratégia de equilíbrio e crescimento. Relembramos que já no mês de novembro de 2022, a empresa de redes despediu cerca de 5% da sua força de trabalho, o que levou ao pagamento de 600 milhões de dólares em compensações.

Para já, a Cisco recusou-se a comentar este assunto. Mas as últimas previsões por parte da empresa já apresentavam uma redução de receitas e lucros para o ano inteiro, o que leva a entender que haveria já sinais de uma diminuição da procura pelos seus equipamentos de redes.