Telegram atinge meta fantástica no número de utilizadores e poderá em breve ser lucrativo

O Telegram é uma app que dá aos utilizadores uma aura de segurança, ao mesmo tempo que oferece atualizações e melhorias constantes. Este tem crescido nos últimos anos e ganho um lugar de destaque. A provar isso, o seu CEO veio revelar que o Telegram atingiu uma meta fantástica no que toca aos utilizadores e que em breve poderá ser lucrativo.

Telegram tem 900 milhões de utilizadores mensais

Se o WhatsApp é o serviço de mensagens mais usado, o Telegram está perto deste e procura ganhar o seu espaço naturalmente. É para muitos a alternativa lógica e uma solução que oferece todas um leque de funcionalidades muito avultada e com opções muito interessantes na interface.

Este serviço tem no seu CEO uma peça essencial, quer para a sua proteção nos mercados internacionais, quer para comunicar as novidades que vão sendo criadas. Estas surgem abertamente para todos os utilizadores ou através do seu pacote premium, em que os utilizadores pagam uma mensalidade.

Foi o próprio Pavel Durov que veio agora anunciar uma novidade na sua conta do Telegram. Este seu serviço atingiu a meta dos 900 milhões de utilizadores ativos mensais. Além disso, metade desses 900 milhões de utilizadores abrem o Telegram diariamente.

Pavel Durov revelou mais um número importante

A publicação feita, dá ainda destaque a que segundo a DataAI, Telegram é a 6.ª app mais usada e a 6.ª app mais descarregada do planeta. Estes valores mostram claramente a importância deste serviço na Internet, quer em termos de utilização prática, quer em termos de posição nos dispositivos móveis.

Além disto, e no campo financeiro, o Telegram também parece estar a chegar a um patamar importante. Pavel Durov revelou que o serviço resultados positivos no primeiro trimestre de 2024 e está no caminho certo para se tornar lucrativo ainda este ano. Isto solidifica a sua posição como empresa independente que coloca os seus utilizadores em primeiro lugar.

Estes números, quer de utilizadores, quer os financeiros, mostram claramente o bom momento que o Telegram atravessa. Cada vez mais utilizadores optam por este serviço e pelas suas apps, deixando para trás outras propostas mais óbvias e com padrões de segurança mais baixos.