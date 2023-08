Análise: Drive SSD NTech MX600 de 1TB

A oferta de drives SSD continua a crescer com opções que respondem cada vez melhor às exigências dos consumidores. Em análise temos a Drive SSD NTech MX600 de 1TB, disponível por menos de 50 €, que promete uma velocidade de escrita de 500 MB/s e uma velocidade de leitura de até 550 MB/s. Será mesmo assim? Venha ver os testes.

Ter um computador antigo com disco mecânico faz cada vez menos sentido e investir numa drive SSD poderá ser a melhor solução para aumentar o desempenho do computador de forma substancial, com um investimento relativamente mais pequeno do que se pensar em comprar um equipamento novo completo.

Mesmo que esse computador tenha poucos recursos de RAM, o upgrade que vai ter maior impacto é sempre no armazenamento (mesmo se for SATA I/II). Sim, até porque uma drive SSD é competente de funcionar como extensão da RAM (ficheiro de paginação), e o impacto que esse tipo de utilização terá na vida da drive SSD é irrelevante face ao tempo de vida expectável.

Drive SSD NTech MX600 de 1TB

A drive SSD NTech MX600 em análise vem com 1TB, com um tamanho típico de 2,5", com 7mm de espessura. Trata-se de um tipo de memória flash mais eficiente e fiável.

Tem uma interface SATA III (6 Gb/s) e é retrocompatível com SATA I e SATA II. Além da versão de 1 TB, também está disponível em 256 GB e 512 GB.

Quanto a velocidades, de acordo com a marca, permite atingir 550MB/s em leitura, e 500MB/s em escrita. Em IOPS, podemos contar com 98000 para leitura e 88000 para escrita. Mas vamos falar destes valores mais à frente, nos testes benchmark.

Quanto à durabilidade, o MTBF é referido é de 1 500 000 horas, algo como 171 anos. Tem ainda uma garantia de fábrica de 3 anos.

O design e a embalagem

O design da drive em si é bastante simples, com a estrutura em plástico e a marca está apenas inscrita num autocolante colado, tal como a indicação dos números de série e modelo. São pormenores que acabam por tornar o produto mais acessível.

Já que a drive é de 7mm, é possível colar-lhe o adaptador de 2,5mm para que fique com 9,5mm. É um acessório que não vem incluído, mas que poderá ser necessário para computadores mais antigos.

A embalagem segue a mesma linha de simplicidade e traz apenas o estritamente necessário. Ou seja, a drive SSD, acomodada na caixa de plástico.

Os testes

O resultado prático na utilização desta drive SSD está perfeitamente enquadrado com outras marcas. Normalmente, para identificar rapidamente a gama de uma drive, olhamos às velocidades de leitura/escrita. Portanto, ronda a velocidade indicada de 550/500 MB/s, respetivamente, o que por si só dá logo algumas garantias.

Sendo chips de memória flash MLC coloca esta drive num patamar bastante confortável. Dessa forma, podemos dizer que acompanha o que de melhor existe para o mercado doméstico, gamers e entusiastas. Acima deste tipo de NAND flash MLC há ainda o eMLC e SLC. São, portanto, outros tipos de NAND flash direcionados para mercados profissionais, como servidores e estações de trabalho com grande carga.

A drive nos testes não aqueceu demasiado tendo atingido no máximo registado os 40 ºC.

Benchmarks

Foram utilizadas algumas das ferramentas mais conhecidas de benchmarks. Estes valores podem assim ser utilizados como referência na comparação com valores de outras alternativas no mercado.

Veredicto

A Drive SSD NTech MX600 de 1TB revelou estar à altura e é colocada diretamente na prateleira dos melhores do mercado. É assim, sem dúvida, uma excelente opção considerando o preço. O preço situa-se entre os 45/50 € para 1TB o que é um valor muito interessante para o segmento.

O Pplware agradece à Niposom pela cedência do SSD para análise. A Niposom é revendedora nacional da NTech e pode encontrar esta drive em várias lojas nacionais.