Desde que lançou o iPhone 15 e o iOS 17 que a Apple luta com vários problemas graves. A empresa tem conseguido tratar destas questões, mas agora surgiu uma nova. Muitos utilizadores reportam problemas em usar o Wi-Fi, que simplesmente deixa de funcionar.

O iOS 17, após ser apresentado na WWDC deste ano, foi disponibilizado a todos quando o iPhone 15 foi apresentado. A Apple resumiu muitas novidades neste seu sistema, que pretende ser mais simples de usar e mais intuitivo. Há ainda algumas funcionalidades novas que todos começam a usar.

Agora que está acessível a todos, os utilizadores estão a instalar e a experimentar esta nova versão, ainda que com algumas situações identificadas. A mais recente queixa parece estar focada no Wi-Fi, que não funciona como pretendido pelos utilizadores.

Same. I moved photos from Google to iCloud at home and it did 10+ GB over cellular. Thanks Apple

As queixas nas redes sociais e alguns fóruns estão a acumular-se a aumentar a cada dia que passa. Os utilizadores reportam que esta ligação à Internet, mesmo estando estabelecida, acaba por não ser a escolhida para carregar conteúdos no iPhone.

Outros utilizadores relatam que as apps que dependem do acesso à Internet simplesmente deixam de funcionar ou a ligação fica demasiado lenta para poder ser usada. Curiosamente, este problema por vezes desaparece por alguns minutos ou requer que a ligação Wi-Fi seja desligada e novamente ativada.

I’m having issues with my 13 disconnecting from wifi often. Yet others not having the same issue with the same wifi so I know it’s my phone. Glad to hear it may be a glitch.