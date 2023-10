Nos últimos anos a Samsung tem estado presente em força no universo Android, em especial no campo das atualizações dos smartphones. Alargou o número de anos que oferece as novas versões e atualizações de segurança, algo que é positivo. A Samsung quer agora aumentar esta janela de tempo e oferecer o mesmo que a concorrência dá aos utilizadores.

A Samsung, Xiaomi e outras marcas do universo Android têm estado numa corrida para garantir o máximo de tempo possível de atualizações do Android. Com quatro grandes atualizações do Android e cinco anos de pacotes de segurança, queriam estabelecer o padrão.

Claro que com o Pixel 8 a Google mudou completamente o paradigma e oferece agora 7 anos de novas versões, de correções de segurança e novas funcionalidades. Isso colocou a pressão do lado dos fabricantes, que querem agora igualar esta oferta e seguir o que se entende ser o padrão.

Nesse sentido, a Samsung revelou que estará a ponderar aumentar também o número de anos de atualizações. Esta informação surgiu de Shin-Chul Baik, engenheiro principal e gestor do programa técnico da equipa de segurança da divisão Mobile eXperience da marca, numa entrevista dada durante a Samsung Developers Conference 2023 em São Francisco.

Do que foi revelado, a Samsung estará a ponderar aumentar para mais de 5 anos as atualizações que vai dar aos seus smartphones. É ainda uma ideia que estará a ser discutida internamente, mas que provavelmente irá tomar forma muito em breve.

Ainda que a ideia seja aumentar o tempo de atualizações, não foi revelado ou interpretado que estas sejam novas versões do Android. A Samsung poderá estender esta linha do tempo e garantir assim que as atualizações de segurança sejam alargadas, algo que ainda assim é extremamente positivo.

É importante compreender a escala que a Samsung oferece atualizações de segurança. Mais de mil milhões de dispositivos são atualizados todos os meses e mais de 10 mil milhões anualmente. Mais de 150 dispositivos recebem atualizações de segurança nas suas programações de lançamento mensais, trimestrais e semestrais em mercados de todo o planeta.