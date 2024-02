Foi revelado o novo Xiaomi 14 Ultra e todas as suas capacidades fotográficas

O MWC será o palco onde a Xiaomi quer brilhar de forma única. Será ali que revelará ao mundo o Xiaomi 14 Ultra, que pretende ser um dos melhores smartphones do mercado, em especial no que toca à fotografia. Agora, Lei Jun revelou muito mais sobre esta proposta e mostrou-a em todo o seu esplendor, revelando muito mais sobre as suas capacidades fotográficas.

Será já na próxima semana que o Xiaomi 14 Ultra e o modelo base vão ser revelados no mercado global. A marca quer usar o MWC para mostrar o que de melhor tem preparado, em especial no campo da fotografia e da sua parceria com a Leica, que elevará ainda mais este campo.

Assim, o seu muito conhecido Lei Jun recorreu ao X para revelar as primeiras imagens deste smartphone, mostrando vários pormenores. O que mais se destaca é mesmo o conjunto de câmaras, que estão alojadas na parte traseira, numa forma redonda e protegida.

#Xiaomi14Ultra Are you team black or team white? pic.twitter.com/ofdwUePUTC — Lei Jun (@leijun) February 18, 2024

Bem visível está no centro deste conjunto de câmaras a marca da Leica, que tem um papel único neste smartphone. A união destas marcas quer elevar algo onde o Xiaomi 14 Ultra se vai destacar, ou seja, a fotografia, quer pelo hardware presente, quer pelo software que estiver aplicado.

Toda a estética que podemos ver está próxima do que temos visto na Xiaomi e que o modelo anterior já tinha presente. Há, naturalmente, uma evolução deste campo, com o aprimora das linhas presentes, trazendo alguma renovação na parte estética que o Xiaomi 14 Ultra traz.

A câmara principal de 50MP contará com um sensor Sony LYT-900 com abertura variável de f/1.63 - f/4.0. A Xiaomi afirma que a câmara principal do 14 Ultra apresenta um aumento de 136% na captação de luz em comparação com o Xiaomi 13 Ultra.

Esta será acompanhada por dois sensores telefoto que usam sensores Sony IMX858. A primeira é uma lente equivalente a 75 mm com abertura f/1.8 e zoom ótico 3,2x, enquanto a segunda oferece distância focal de 120 mm (zoom ótico 5x) emparelhada com abertura f/2.5. Espera-se que a quarta câmara seja uma lente ultra grande angular de 50 MP com distância focal de 12 mm e campo de visão de 122 graus.

A Xiaomi também partilhou um lote de imagens das quatro câmaras, dando uma ideia do que pode ser esperado. Fica claro que este será um excelente smartphone para captar fotografias e certamente que desde o primeiro momento isso será visível.

Faltam assim poucos dias para que o Xiaomi 14 Ultra seja revelado e todas as suas novidades e capacidades sejam finalmente reveladas. A expetativa é grande e há muito para conhecer nesta nova proposta da marca que já tem um lugar de destaque no mercado.