Ainda que a Starlink seja atualmente o operador satélite que domina o mercado, a Amazon quer lugar contra esta posição. O Project Kuiper segue a um ritmo elevado e agora deu um passo importante e muito grande. Os primeiros satélites da Amazon foram colocados em órbita.

Amazon também quer dominar no espaço

Foi na passada sexta feita que a Amazon deu um passo de gigante no seu Project Kuiper, ao colocar em órbita os seus 2 primeiros satélites. Este quer criar uma constelação de satélites em órbita baixa para dar acesso à Internet a qualquer cliente deste futuro serviço.

Foi um foguete Atlas V que descolou da plataforma de lançamento 41 do Cabo Canaveral, a mesma de onde foram lançadas as sondas Voyager na década de 1970. Este veículo de lançamento da United Launch Alliance (ULA) transportou os dois primeiros satélites do Projeto Kuiper, o Kuipersat- 1 e Kuipersat-2.

Os primeiros satélites do Project Kuiper

Estes dois satélites são destinados a ficarem numa órbita terrestre baixa (LEO), a cerca de 500 quilómetros da superfície terrestre. É um primeiro passo como protótipo e teste que servirá como plataforma de demonstração tecnológica e lançará as bases para a futura implantação de uma constelação de 3.200 satélites.

Embora as duas propostas procurem oferecer Internet via satélite de alta velocidade, os seus objetivos são bem diferentes. O Projeto Kuiper procura focar-se em áreas com poucos ou nenhum recurso de conectividade, enquanto a Starlink tenha um objetivo mais geral e mais acessível a todos.

3, 2, 1… and we have liftoff!



Today, @ProjectKuiper, our satellite broadband initiative sent its first two satellites into orbit on board the Atlas V rocket from United Launch Alliance (ULA).



This kicks off the Kuiper Protoflight mission, a months-long series of tests to…

Quer lutar contra a Starlink e o que oferece

De qualquer forma, a iniciativa da Amazon acaba de evoluir de forma muito importante. É de destacar que teve que superar diversos obstáculos para chegar a este estágio de desenvolvimento. Um deles esteve relacionado com o lançamento destes dois primeiros protótipos de satélite, que deveriam ter chegado à órbita a bordo do foguete Vulcan Centaur.

Ainda assim, o Project Kuiper parece estar agora lançado e com acesso a novas estruturas. Estes dois primeiros satélites vão permitir conhecer melhor o que está criado e como pode ser melhorado. O objetivo final está traçado e deverá começar a ser procurado muito em breve pela Amazon, que quer certamente este serviço lançado o mais depressa possível.