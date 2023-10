O novo Pixel 8 da Google veio mudar muito no mercado dos smartphones. Este inaugura muitas tecnologias do lado da Google, que assim se tornam acessíveis, mas, por outro lado, também renova algumas regras, como é o caso das atualizações. A somar a isso tudo há uma nova política, que vem garantir peças e reparações para o Pixel 8 até 2030.

Para além de garantir o melhor hardware que a Google consegue criar, onde o SoC Tensor G3 se destaca, a Google aposta muito no Pixel 8 em outras áreas. Este será o primeiro smartphone Android a ter 7 anos de atualizações do sistema operativo garantidos pela Google.

A somar a isso, a gigante das pesquisas revelou que vai garantir os mesmos 7 anos numa outra área essencial dos Pixel 8. A Google irá ter suporte para reparações até 2030, mantendo ao mesmo tempo, a disponibilizada de pelas de substituição até ao mesmo momento.

Pixel 8 e Pixel 8 Pro são os primeiros smartphones a serem lançados com o novo Android 14. O Google também estenderá o suporte de hardware e disponibilizará peças por sete anos para cumprir o compromisso de software. O resultado? Pode ter certeza de que o seu Pixel se tornará ainda mais útil com o tempo

Ainda que tenham revelado esta novidade muito interessante e importante, a Google não adiantou muito mais sobre como este serviço irá funcionar. Garante apenas que alargará o suporte ao hardware e disponibilizará as peças necessárias por sete anos para honrar o compromisso de software.

No caso dos EUA, a Google conseguiu estabelecer uma parceria com a iFixit para essa reparação. Nos restantes mercados não é conhecido como funcionará este modelo. Ainda assim, será sempre possível comprar o hardware necessário para as reparações nos Pixel 8.

Ao assumir este compromisso, a Google volta a posicionar-se de forma única e a dar o exemplo no universo Android. Poucas são as marcas que conseguem garantir este tempo de vida para um smartphone e assim mantê-lo ativo por tanto tempo.

Estes 7 anos que a marca anuncia agora vão ser mantidos a par com os mesmos 7 anos de atualizações do Android e das correções de segurança. É uma excelente adição para os Pixel 8 e um exemplo único para os restantes fabricantes de smartphones.