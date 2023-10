Intel lança a gráfica Arc A580 com desempenho semelhante à RX 6600 por 179 dólares

Quando falamos de placas gráficas nem sempre nos vem logo à cabeça o nome da Intel, uma vez que esta está associada sobretudo aos processadores. Mas a aposta da empresa azul nas GPUs está a ganhar cada vez mais força e agora foi lançado o modelo Arc A580 que oferece um desempenho semelhante ao da AMD Radeon RX 6600 por 179 dólares.

Chegou a GPU Intel Arc A580

Depois de vários rumores, finalmente a Intel lançou nesta terça-feira (10) a sua nova placa gráfica Arc A580 da linha de GPUs Alchemist. O novo modelo foi desenhado para se focar no campo dos jogos a 1080p alto. A marca de Pat Gelsinger garante que esta placa gráfica consegue um desempenho 63% superior com a ajuda da tecnologia XeSS da Intel, em jogos como Remnant 2, Ratchet & Clank, Cyberpunk 2077 e Forposken.

O equipamento conta com 24 núcleos Xe e unidades para o recurso ray tracing. Funciona com um clock base de 1.700 MHz (menos 350 MHz do que a Arc A750) e traz uma capacidade de 8 GB de memória com largura de banda até 512 GB/s. Ao nível do consumo energético, o modelo tem um TDP de 185W.

Embora seja um modelo de gama média, a Arc A580 consegue um desempenho semelhante ao de outras placas gráficas que já se encontram no mercado, como a Radeon RX 6600 da AMD ou a GeForce RTX 2060 da Nvidia, tal como mostram os testes do canal TechPowerUp. Com os jogos selecionados pelo site, esta GPU consegue oferecer um desempenho médio de 73,9 FPS nos jogos a 1080p.

Mas nalguns jogos, como A Plague Tale: Requiem, Atomic Heart, Doom Eternal, Dying Light 2 e The Witcher 3 em 1080p, a Arc A580 até é mesmo capaz de superar a GeForce RTX 3060 12 GB e a Radeon RX 6600 XT.

A Intel Arc A580 conta com modelos personalizados das fabricantes ASRock, Gunnir e Sparkle e vai chegar ao mercado por um preço recomendado de 179 dólares.