Chips de 2 nm serão, em média, 61% mais caros do que os atuais de 5 nm

A tendência da indústria tecnológica é, como sabemos, evoluir ano após ano e levar para o mercado produtos cada vez mais avançados. Mas tudo isso acarreta custos devido aos equipamentos inovadores necessários e à complexidade do fabrico. Desta forma, dados recentes indicam que os chips de 2 nm serão em média 61% mais caros do que os atuais 5 nm, com um custo de 725 milhões de dólares.

O incrível custo dos chips de 2 nm de US$ 725 milhões

À medida que a evolução no setor dos chips avança, as fabricantes têm que fazer cada vez mais contas à vida para conseguir que os equipamentos sejam lucrativos face ao aumento significativo dos custos dos mesmos, geração após geração. Por isso mesmo é que a tecnologia de última geração que atualmente se encontra no mercado é mais cara do que a geração anterior e a de outros antecessores. Como sabemos, os custos associados ao design de chips aumentaram a pique com a introdução dos transístores FinFET em 2014, tendo escalado depois do aparecimento dos processos de 7 nm e 5 nm.

Como tal, de acordo com uma recente publicação do canal The Transcript, a empresa International Business Strategies (IBS) revelou as estimativas dos custos da próxima litografia avançada de 2 nm e a conclusão é que o desenvolvimento de chips de 2 nm, que devem chegar em 2025, custará nada menos do que 725 milhões de dólares. Pelo gráfico partilhado, vemos que parte desse valor é devido ao software (~US$ 314 milhões) e verificação (US$ 154 milhões).

A diferença do custo de litografia para litografia é, de facto incrível. O processo de 28 nm (2010) custava 48 milhões de dólares, muito mais barato do que os chips de hoje. Já o de 22 nm passou para 63 milhões de dólares e o de 16 nm para 90 milhões de dólares.

O maior salto foi sentido na passagem para o processo de 7 nm com um custo de 249 milhões de dólares, mais 76,66% que o anterior devido em grande parte à inclusão do processo EUV (Ultra Violeta Extrema). Outro aumento significativo aconteceu nos atuais 5 nm, que passaram a custar 449 milhões de dólares (+ 80,32%). O processo de 3 nm, que virá já em grande com o processador A17 Bionic dos iPhones 15 da Apple, custa 581 milhões de dólares, mais 29,39% que o de 5 nm,

E, por fim, temos então o nó de 2 nm que por 725 milhões de dólares será 54,78% mais caro do que o de 3 nm e 61% mais caro do que o atual de 5 nm.