O setor dos videojogos não para de crescer e de nos surpreender com a complexidade das aventuras e qualidade gráfica que os novos títulos oferecem aos jogadores. E hoje vamos então conhecer o TOP 5 dos maiores lançamentos de jogos para este mês de setembro de 2023.

TOP 5: os maiores lançamento de jogos para setembro de 2023

Este ano de 2023 está a ser marcado pela chegada de vários títulos que têm sido um verdadeiro sucesso, como Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, Baldur's Gate 3, entre outros. Setembro também tem várias surpresas boas e, aproveitando as sugestões do canal BGR, vamos agora conhecer os 5 maiores lançamentos esperados para este mês que agora começa.

1. Starfield

Já aqui temos falado por várias vezes deste jogo da Bethesda que vai chegar no próximo dia 6 de setembro para PC e Xbox Series X e Series S. Trata-se do novo RPG de universo aberto com mais de 1.000 planetas diferentes para explorar, muitas aventuras, navios para construir, habilidades para conquistar, etc.

2. NBA 2K24

O novo jogo da Visual Concepts vai chegar no dia 8 de setembro para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S, Xbox One e Nintendo Switch. NBA 2k24 conta com Mamba Moments, o que oferece ao jogador a possibilidade de recriar algumas das prestações mais incríveis de Kobe Bryant.

3. The Crew Motorfest

A criadora Ubisoft aposta tudo com este novo jogo que vai chegar no dia 14 de setembro para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Series S e Xbox One. Esta aventura de carros acontece na ilha havaiana de O'ahu onde o jogador é convidado a colecionar carros e percorrer a toda a velocidade as cidades e florestas desta belíssima região.

4. Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 é uma criação dos estúdios NetherRealm Studios que será publicado pela Warner Bros no dia 6 de setembro, ficando disponível para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch. O jogo dispensa apresentações, sendo um dos nomes mais populares de sempre no mundo gaming. Vai-se basear num modo história em que Liu Kang cria um novo universo onde terá que juntar várias personagens para enfrentar uma perigosa ameaça.

5. Payday 3

PayDay 3 vai também chegar a 6 de setembro para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e Series S. Criado pela Starbreeze Studios, o título baseia-se na gang de criminosos Payday que continuam a sua vida criminosa com vários assaltos violentos na cidade de Nova Iorque. O roubo de dinheiro e jóias dá ao jogador novas armas, habilidades e ainda cosméticos.

Para além destes 5 jogos, teremos outros novos lançamentos em setembro, tais como: