Já é conhecido o vencedor dos Prémios Playstation Talents em Portugal

A Sony Playstation Portugal já revelou qual o projeto vencedor dos Prémios Playstation Talents em Portugal. Com uma lista de grande valor a concurso o vencedor foi...

A edição deste ano dos Prémios Playstation Talents em Portugal, apresentou uma lista bastante diversificada e repleta de valor a concurso.

Convém relembrar que a iniciativa Playstation Talents tem como principal objetivo o de incentivar e apoiar o desenvolvimento de videojogos no nosso país, potenciando dessa forma, o talento português.

Eram 11, os finalistas na corrida pelo título de Melhor Jogo de 2022 nesta 8ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal:

Grandma's Recipes (Butter Games Studio): um jogo acolhedor passado no Bombarral onde procuramos as páginas perdidas das receitas de culinária da avó do protagonista;

Lousã (Rio Studios): um jogo de exploração narrativo onde caminhamos pelo Lousã e criamos um laço emocional com o nosso pai;

Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo): uma visual novel com combate por turnos e uma temática sobrenatural;

Cogito Ergo Sum (Miguel Soromenho Pereira): um projeto de puzzle tridimensional desenvolvido na plataforma Dreams;

Kapukuri (Ghostly Cats Studio): um jogo de puzzles tridimensional onde temos de utilizar a cooperação de dois membros da tribo Kapukuri para avanaçar em cada nível;

Have We met? (Maria Beatriz Barreiro): uma visual novel de investigação e mistério;

Cadaval: From Grape to Wine (Bino Studios): um jogo acolhedor de agricultura sobre a vinha na região do Cadaval;

Mind your Mind (MoonX Studio): um jogo puzzle tridimensional;

Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios): um jogo de aventura bidimensional em pixel art com exploração das ruínas romanas de Bracara Augusta;

Entrudo (Twinkle Frog): um jogo de aventura passado na Aldeia da Pena, em Coimbra, onde exploramos as tradições do Carnaval com mini-jogos rítmicos;

Diana's Lyre (ExplodeToad Studio): um jogo de aventura e puzzle bidimensional onde procurarmos a lira de Diana, em Évora

O Vencedor

Pois bem! Já há um vencedor do Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2022 (8ª Edição dos Prémios PlayStation Talents em Portugal). And the winner is........ Have We Met, de Maria Beatriz Barreiro.

Este Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2022 foi revelado através dum direto no canal oficial da RTP Arena na Twitch, e que deu a conhecer os 11 projetos finalistas (ver mais acima).

O projeto vencedor do Prémio PlayStation Talents 2022 para Melhor Jogo, neste caso Have We Met?, irá receber apoio económico para o desenvolvimento e publicação do jogo por parte da PlayStation Ibéria através de 10.000€ em dinheiro para o desenvolvimento do videojogo, acesso a ferramentas de desenvolvimento PlayStation, uma campanha de promoção e marketing em canais PlayStation avaliada em 50.000€ e um espaço físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses.

O título, desenvolvido por Maria Beatriz Barreiro, terá ainda a oportunidade de ver o seu jogo ser publicado na PlayStation Network.

De realçar que para além do Prémio PlayStation Talents para Melhor Jogo de 2022 em Portugal, Have We Met? venceu ainda o Prémio PlayStation Talents para Melhor Narrativa. Esta é uma visual novel de investigação e mistério, onde os jogadores terão a oportunidade de viver o papel de um detetive em Londres no início do século XX, que terá de encontrar pistas e falar com várias personagens espalhadas ao longo dos cenários. Para além disto, terão que resolver os enigmas que irão surgir e utilizar as provas que colecionarem de forma a fundamentarem as suas acusações e a descobrirem quem é o Serial Killer que está a cometer os crimes.

Nomeados

Gostaríamos de vos deixar a lista completa com os nomeados e vencedores de cada uma das categorias:

Nomeados para Melhor Jogo de 2022

Have We met? (Maria Beatriz B Have We met? arreiro);

Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo);Playstation Talents

Lousã (Rio Studios);

Kapukuri (Ghostly Cats Studio);

Nomeados para Jogo mais Inovador

Cogito Ergo Sum (Miguel Soromenho Pereira);

Lousã (Rio Studios);

Diana's Lyre (ExplodeToad Studio);

Kapukuri (Ghostly Cats Studio);

Nomeados para Melhor Arte

Grandma's Recipes (Butter Games Studio);

Entrudo (Twinkle Frog);

Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo);

Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios);

Nomeados para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation

Diana's Lyre (ExplodeToad Studio);

Cogito Ergo Sum (Miguel Soromenho Pereira);

Kapukuri (Ghostly Cats Studio);

Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios);

Nomeados para Melhor Jogo Infantil

Grandma's Recipes (Butter Games Studio);

Entrudo (Twinkle Frog);

Diana's Lyre (ExplodeToad Studio);

Kapukuri (Ghostly Cats Studio);

Nomeados da Imprensa

Kapukuri (Ghostly Cats Studio);

Mind your Mind (MoonX Studio);

Lousã (Rio Studios);

Bracara Augusta: Shadow of the Past (Marema Studios);

Nomeados para Melhor Narrativa

Have We met? (Maria Beatriz Barreiro);

Diana's Lyre (ExplodeToad Studio);

Juunishi Zodiacs (Joana Aleixo);

Cadaval: From Grape to Wine (Bino Studios);

Nomeados para Prémio PlayStation Talents Especial Games for Good